Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), () - CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Ak Parti Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk'e hakaret içerikli mesajlar yayınladığını belirterek tepki gösterdi. Ak Parti Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, kamuoyundan gelen baskılar sonucu Baki'nin istifasını istediklerini, kendisinin de bunu kabul edip istifa ettiğini açıkladı.

Ak Parti Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin, farklı tarihlerde twitter hesabı üzerinden 'Atatürk olmasaydı diye bişey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var artık. Recep Tayyip Erdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır' ifadelerinin de yer aldığı paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Hasan Baki'nin bu paylaşımları tepki çekerken, CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin bu paylaşımlarını fark eden vatandaşların durumu kendisine ilettiğini belirten CHP'li Kuyucuoğlu, "Gençliğin bu noktaya gelmesine neden olanların oturup düşünmesi gerekir. Bu ve benzeri zihniyetlerin, Türkiye'yi nereye götürmek istediklerinin bir işaretidir" dedi.

AK PARTİ: İSTİFASINI İSTEDİK, KABUL ETTİ

Tepkiler üzerine açıklama yapan Ak Parti Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, paylaşımların Ak Parti'yi bağlamadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Söz konusu paylaşımlar kendisini bağlar. Bu konuda kamuoyunun baskısı ve gelen tepkileri göz önüne alarak Genel Merkez, İl Başkanlığı ve İl Gençlik Kolları Başkanlığı ile bir değerlendirme yaptı. Bu doğrultuda istifasını istedik, o da kabul etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş bizim için vazgeçilmez bir değerdir."

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