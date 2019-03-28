Ataşehirli öğrencilere burs sözü

İSTANBUL,() - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, "Öğrencilerimize kurs hizmeti verip, ihtiyacı olanlara burs sağlamak için imkânlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Kayışdağı Mahallesi’ndeki İETT Garajını ziyaret edip, Küçükbakkalköy ve Ferhatpaşa Mahallelerindeki kahvaltı programlarına katıldı.

"Yolsuzluk nedeniyle görevden uzaklaştırılanlar 10 yıldır kendi çıkarlarını gözetip, belirli bir zümreye hizmet etmek dışında bu ilçenin dertlerine derman olamamış" diye konuşan İsmail Erdem, "Gittiğimiz her yerde, çaldığımız her kapıda bize benzer sorunlar anlatılıyor. Ataşehir rant peşinde koşanların istediklerini yapabileceği, kimsesiz bir yer değildir" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde kendisinin belediye başkanı seçilmesi halinde ilçedeki 17 mahallede dev projelere imza atacaklarının altını çizen Erdem, "Dev projelerle ilçemizi İstanbul’un yükselen değeri yapacağız" şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİLER İÇİN İMKÂNLARI SEFERBER EDECEĞİZ"

Kayışdağı Mahallesi’ndeki Celal Yardımcı Ortaokulu’nda öğrencilere malzeme desteği dağıtımı yapan Erdem, "Çocuklarımıza vatana, millete hayırlı olabilecekleri imkânlar sunmak bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Sancaktepe’de yaptığımız projeleri Ataşehir’e de taşıyarak öğrencilerimize kurs hizmeti verip, ihtiyacı olanlara burs sağlamak için imkânlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Erdem sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette sadece eğitim konusunda değil, sportif ve sosyal faaliyetler konusunda da evlatlarımıza hizmet götürmeyi ihmal etmeyeceğiz. Onların topluma faydalı, mutlu ve sağlıklı bireyler olması için gecemizi gündüzümüze katacağız."

İTFAİYE VE 112 ACİL SAĞLIK MERKEZİ ÇALIŞANLARIYLA BULUŞTU

Kayışdağı Mahallesi’ndeki İtfaiye ve 112 Acil Sağlık merkezlerini de ziyaret eden Erdem, "Halkın huzuru, sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm personelimiz ulvi bir hizmet veriyor. Bu merkezlerin hak ettikleri imkânlarla hizmetlerine devam etmelerini sağlayacağız. Bizler kendi çalışanlarımızı memnun etmeden vatandaşımızı memnun edemeyeceğimizin farkındayız. Çalışanlarımız 24 saat canla başla vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Onlara sağlıklı ortamlar sağlamak da bizim görevimiz" diye konuştu.