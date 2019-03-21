"Ataşehir’e halkla birlikte yönetim anlayışı gelecek"

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, İçerenköy mahallesinde kahvaltı organizasyonunun ardından İHDER Derneği ziyaretinde bulundu. Seçilmesi halinde ‘Halka birlikte yönetim’ anlayışını benimseyeceklerini vurgulayan Erdem, Ataşehir seçmeninin dertlerini dinledi ve belediye başkanı seçilmesi halinde üreteceği çözümlerden bahsetti.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmalarını İçerenköy Mahallesi’ndeki kahvaltısı organizasyonu ve Kastamonu İHDER Derneği ziyaretleriyle sürdürdü. Ziyarette, vatandaşlar Erdem’e, “Belediye başkanlarını sadece konser ya da yemek organizasyonlarında görebiliyorduk. Ataşehir 10 yıldır alt yapı ve imar sorunlarıyla boğuşuyor“ diye konuştu.

‘HALKA BİRLİKTE YÖNETİM’ İLKESİYLE İSTİŞARE YÖNTEMİ KULLANILACAK

Hemen her yerde yakınmalarla karşılaştıklarını vurgulayan İsmail Erdem,

“31 Mart’ta en güzel cevabı Ataşehir seçmeni verecek. Bizim işimiz gönül belediyeciliği, çünkü bu iş gönül işidir. Bizler İnsana hizmet üreten belediyecilik yapacağız” dedi. 'Halkla Birlikte Yönetim' ilkesiyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımını da temin edeceklerini söyleyen Erdem, önemli kararlarda istişare yöntemini kullanmaktan çekinmeyeceklerini dile getirdi.

ÖDEMESİNİ ALAMADIĞINI İDDİA EDEN İŞÇİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİĞİNİ İFADE ETTİ

Toplantıda bir katılımcı mevcut yönetimdeki başkan yardımcısının, bir taşeron işçinin belediyeden parasını alamadığı için kendisini yakma tehdidinde bulunması üzerine 'yakarsan yak' karşılığı verildiğini söyleyerek, “Halkın, işçinin hiçbir önemi yok. O işçi kendisini yakarak ölümle burun buruna geldi. Sizden tek isteğimiz var, seçilince halka kapılarınızı kapatmayın” diye seslendi.

YARDIM ELİ UZATILMAYAN, HİZMET GÖTÜRÜLMEYEN HİÇBİR KESİM BIRAKILMAYACAK

İsmail Erdem, “Bizim olmazsa olmazımız sosyal belediyecilik anlayışımızdır. Allah’ın izni ve sizlerin oylarınızla 1 Nisan’da görev başladığımız zaman ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize ve nerede bir mağdur ya da mazlum varsa onlara hizmet götürmeyi önceliğimiz yapacağız. Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakmayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız” ifadelerini kullandı.