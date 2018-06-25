Artvin'de AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkardı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () - ARTVİN'de, 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 1, CHP 1 milletvekilini aldı.

Artvin'de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Erkan Balta, CHP'den Uğur Bayraktutan milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye hak kazandı.

Artvin'de geçen dönem ilk sırada yer alan İsrafil Kışla'nın yerine bu seçimde ilk sırada Erkan Balta aday gösterildi. CHP'de ise Uğur Bayraktutan listedeki yerini korudu. Bayraktutan 4'üncü kez üst üste meclise gitmeye hak kazandı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ

Erkan Balta: 1972 yılında Artvin'de doğdu. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Artvin'de serbest avukat olarak çalıştı. AK Parti Artvin İl Teşkilatlarında değişik görevlerde bulunan Erkan Balta, 2011 yılının Ak Parti Artvin İl Başkanlığı görevine getirildi. Balta 7 yıl bu görevi sürdürdü.

CHP MİLLETVEKİLİ

Uğur Bayraktutan: Avukat; 1965'te Artvin’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1988 yılında Avukatlık stajını Artvin’de tamamlayarak Artvin Barosuna kaydını yaptırdı. Atatürkçü Düşünce Derneği Artvin Kurucular Kurulu üyeliği ve Artvin Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. SHP Artvin İl Başkan yardımcılığı, CHP Artvin Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, CHP Artvin İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. CHP Artvin İl Başkanlığı görevinden 12 Haziran 2011 Milletvekilliği seçimi için istifa etti. 24-25 ve 26. dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi. TBMM'de; 24. dönem Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliği ve Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. Halen Anayasa Komisyonu ve KEİPA üyeliği görevini sürdürmektedir. 2014 yılından bu yana CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

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