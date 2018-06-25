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Arnavutköy'de binlerce kişi seçim sonuçlarını kutladı

 İstanbul,() ARNAVUTKÖY'DE, Cumhur İttifakına gönül vermiş AK Parti ve MHP seçmeni, seçim sonuçlarını sokaklara çıkarak kutladı. Binlerce kişi, parti şarkıları ve marşlar eşliğinde alanlarda kutlama yaptı. 27. Dönem Milletvekilliği...

Arnavutköy'de binlerce kişi seçim sonuçlarını kutladı

 İstanbul,()
ARNAVUTKÖY'DE, Cumhur İttifakına gönül vermiş AK Parti ve MHP seçmeni, seçim sonuçlarını sokaklara çıkarak kutladı. Binlerce kişi, parti şarkıları ve marşlar eşliğinde alanlarda kutlama yaptı.
27. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla, vatandaşlar sokaklara akın etti. Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın en fazla oy aldığı ilçelerden biri olan Arnavutköy'de, binlerce vatandaş meydanları doldururken, araçlarıyla dışarıya çıkan vatandaşlar da ellerinde bayraklarla, korna çalarak konvoy yaptı.Yoğun kalabalığa rağmen vatandaşlarla kutlamalara katılmayı ihmal etmeyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, yaptığı açıklamada, “Allah'ın izniyle, kararlılıkla, tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi daha ileriye taşımanın azim ve kararlılığındayız. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza başarılar diliyoruz. Bu ittifakta bize destek veren tüm partilere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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