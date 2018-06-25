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Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er vekil çıkardı

ARDAHAN, () - ARDAHAN'da, 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde, 2 vekilliği AK Parti ile CHP paylaştı. Ardahan'da, 1 Kasım 2015 genel seçiminde 20 bin 739 seçmenden oy alan AK Parti, yüzde 36.97'lik oy oranıyla 2 milletvekilliğinden...

Ardahan'da AK Parti ve CHP 1'er vekil çıkardı

ARDAHAN, () - ARDAHAN'da, 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde, 2 vekilliği AK Parti ile CHP paylaştı.
Ardahan'da, 1 Kasım 2015 genel seçiminde 20 bin 739 seçmenden oy alan AK Parti, yüzde 36.97'lik oy oranıyla 2 milletvekilliğinden 1'ini almıştı. CHP de 16 bin 96 seçmenin oyuyla yüzde 28.69'luk oy oranıyla Meclis'e 1 vekil göndermişti. HDP'nin oy oranı yüzde 22.08 iken MHP ise yüzde 8.84 çıkmıştı. 
27'nci dönem milletvekili genel seçiminde oyunu 21 bin 629'a çıkaran AK Parti'nin vekil sayısında değişiklik olmadı. AK Parti, Ardahan'da 1 milletvekili çıkardı. Oy oranında yüzde 3'lük düşüş olan CHP ise 15 bin 85 seçmenin oyuyla Meclis'e 1 vekil gönderdi. HDP, oyu yüzde 23.40'a yükselirken, MHP'nin oyu ise yüzde 6.77'e düştü. İYİ Parti de yüzde 5.13 oranında oy aldı.
Ardahanlıların yüzde 42.33'ü, cumhurbaşkanı seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirken, yüzde 36.79'u ise Muharrem İnce'den yana oy kullandı. 

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