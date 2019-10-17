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Ankara Trump'ın mektubunu çöpe attı
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektup Ankara'da çöpe atıldı. ABD Başkanı Donal Trump, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör...
POLİTİKA 17.10.2019, 11:40
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektup Ankara'da çöpe atıldı.
ABD Başkanı Donal Trump, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütüne yönelik olası harekât öncesi işbirliği çağrısında bulunarak, ekonomik tehditte bulundu. Kaynaklar, bu mektubun diplomatik nezaketten uzak ifadeler içerdiğini belirterek, 'çöpe atıldığını' açıkladı. Kaynaklar, bu mektuba en iyi yanıtın aynı gün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla verildiğini söylediler.
ABD Başkanı Donal Trump, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütüne yönelik olası harekât öncesi işbirliği çağrısında bulunarak, ekonomik tehditte bulundu. Kaynaklar, bu mektubun diplomatik nezaketten uzak ifadeler içerdiğini belirterek, 'çöpe atıldığını' açıkladı. Kaynaklar, bu mektuba en iyi yanıtın aynı gün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla verildiğini söylediler.
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