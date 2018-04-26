Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Ankara'nın Çubuk İlçesi Kaymakamı Çenet istifa etti

ANKARA’nın Çubuk İlçesi Kaymakamı İbrahim Çenet, AK Parti'den Osmaniye milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. İstifasının ardından basın açıklaması yapan Çenet, "Biz Osmaniye'nin kurucu ailelerindeniz. Osmanlı...

Ankara'nın Çubuk İlçesi Kaymakamı Çenet istifa etti
ANKARA’nın Çubuk İlçesi Kaymakamı İbrahim Çenet, AK Parti'den Osmaniye milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.
İstifasının ardından basın açıklaması yapan Çenet, "Biz Osmaniye'nin kurucu ailelerindeniz. Osmanlı döneminde hac yollarının güvenliğini sağlamak görevinde, Milli Mücadele yıllarında Çukurova savunmasında düşman işgalinin sona erdirilmesinde hep önemli görevler almış bir ailenin mensubuyum. Aynı zamanda, Osmaniye sivil toplumunda sorumlulukları olan bir aileyiz. Nasip olursa gurbet görevim yerine artık memleket görevinde siyaseten AK Parti kadrolarında sorumluluk almak iradesindeyim. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314