Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop: İki başlılığı tek başa indiriyoruz (2)

KONFERANS VERDİ

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni vatandaşlara anlatmak için Merinos Kongre Kültür Merkezi’ndeki Ak parti'nin düzenlediği ‘Referandum’ konferansında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, parlamenter sistemi sürücü adayının kullandığı araca benzetti. Şentop, şunları söyledi:

"Dışarıdan normal gözüken bu aracın aslında dizaynında bir farklılık var. Oda şudur; direksiyonda sürücü adayı, onun sağında eğitmen oturuyor. Eğitmenin de aracı kumanda edeceği ayrı bir mekanizması var. Sol taraftaki aday sürücü, aracı normal kullanıyor. Fakat eğitmenin kanaatine göre aday yanlış, hızlı gidiyor veya yoldan çıkıyorsa müdahale eder. Eğitmen bazen soldaki sürücüyü devre dışı bırakarak aracın kumandasını tamamen eline alır. İşte, aday sürücü seçilmiş iktidardır. Millet onu getiriyor ‘bu arabayı sen kullan’ diyor. Sağdaki adam ise seçilmemiş iktidardır. Kendilerine göre yanlış yaptığı düşünürlerse seçilmişe müdahale ediyor, bazen onu devre dışı bırakıp arabadan atıyor. 12 Eylül 1980 yılında olduğu gibi. İşte vesayetçi sağdaki adamı biz arabadan attık. Ancak aracın içindeki sağ taraftaki mekanizma duruyor. İlerde sağ tarafa bir adam oturursa, o aracı kumanda edebilecek mekanizmalara sahip olacak. Nitekim 15 Temmuz'da yaşadığımız şey, vesayetçi anlayışın arabanın sağ tarafına oturma teşebbüsüdür. Çünkü biliyor ki oraya otururlarsa araca istikamet verebilirler. Biz yeni anayasayla bu mekanizmayı söküp atmak istiyoruz."

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