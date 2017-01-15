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Anayasa değişiklik teklifinin 18’inci maddesi kabul edildi

ANAYASA değişiklik teklifinin 18’inci maddesi 344 oyla kabul edildi. Oy kullanma işlemi sırasında Başbakan Binali Yıldırım muhalefet sıralarından milletvekilleriyle tokalaşarak teşekkür etti.  İKİNCİ TUR 18 OCAK’TA BAŞLAYACAK Anayasa...

Anayasa değişiklik teklifinin 18’inci maddesi kabul edildi
ANAYASA değişiklik teklifinin 18’inci maddesi 344 oyla kabul edildi. Oy kullanma işlemi sırasında Başbakan Binali Yıldırım muhalefet sıralarından milletvekilleriyle tokalaşarak teşekkür etti. 
İKİNCİ TUR 18 OCAK’TA BAŞLAYACAK
Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmeleri 18’inci maddenin kabul edilmesiyle birlikte sona erdi. Oylamada 481 vekilden 344'ü kabul, 131'i ret oyu kullandı. 1 çekimser, 2 oy boş çıkarken, 3 oy ise geçersiz sayıldı.
İkinci tura Meclis İçtüzüğü'nün 93’üncü maddesinde yer alan “İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaz" hükmü gereği 18 Ocak Çarşamba günü başlanacak. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri ele alınacak.

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