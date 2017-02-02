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Anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişiklik teklifi, Cumhurbaşkanının onayına sunuldu. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Teklifi bu akşam gönderdik Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.

Anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

 Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişiklik teklifi, TBMM Başkanvekili Aydın tarafından Erdoğan'ın onayına sunulmak üzere Beştepe'ye gönderildi.

Teklifin Erdoğan'ın onayına sunulmasına ilişkin konuşan Aydın, “Teklifi bu akşam gönderdik Türkiye'ye hayırlı olsun” dedi.

Erdoğan’ın teklifi onaylamasının ardından Başbakanlığa göndermesi, daha sonra resmi gazetede yayınlanan teklif için referandum sürecinin başlaması bekleniyor.
Erdoğan’ın 15 günlük bekleme süresini kullanmadan hemen onaylaması durumunda, referandumun 9 ya da 16 Nisan’da yapılması bekleniyor.

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Referandum Ne ZamanReferandum TarihiTayyip Erdoğan
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