Anayasa değişikliğinin 5 maddesi daha kabul edildi

ANAYASA değişikliği teklifinin 2’nci tur görüşmelerinde Olağanüstü Hal yönetimini düzenleyen 12’nci 13'üncü, 14'üncü, 15'ince, 16'ınca maddeleri, 340-345 arası oyla kabul edildi. 17 maddenin oylanması devam ediyor.



13’üncü madde, 343 oyla kabul edildi

14’üncü madde, 342 oyla kabul edildi



15'inci madde, 342 oyla kabul edildi



16'ncı madde, 342 oyla kabul edildi



Anayasa değişikliği teklifinin 2’nci tur görüşmelerinde hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareleri değiştiren ya da metinden çıkaran 16’ncı madde 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.



Öte yandan, oylama öncesinde HDP grup önerisi üzerine konuşan Sırrı Süreyya Önder’in 5 dakikalık konuşma süresinin dolmasının ardından “5 dakikada bu kadar anlatabildim. Sözün tamamı zaten deliye anlatılır” sözleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi güldürdü.



Ümit KOZAN-Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)





Yine kavgada kolundan yaralanan CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, oylama sırasında birbirlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sohbet etti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, oy kullandıktan sonra bir süre sohbet etti.ANAYASA değişikliği teklifinin 2’nci tur görüşmelerinde askeri mahkemelere ilişkin 13’üncü madde, 343 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kabul 343 , ret 136 , boş 3 , geçersiz 2.Söz konusu maddeyle disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.Anayasa değişikliği teklifinin 2’nci tur görüşmelerinde askeri mahkemelere ilişkin 13’üncü madde, 343 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kabul 343 , ret 136 , boş 3 , geçersiz 2. Söz konusu maddeyle disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.ANAYASA değişikliği teklifinin 2’nci tur görüşmelerinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısında değişikliğe gidilen 14’üncü madde, 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 139, boş 3, geçersiz 3.Ak Parti ve HDP’li kadın milletvekillerinin kavgası sırasında yere düşen, kol ve bacak protezi çıkan CHP’li Şafak Pavey oylamaya tekerlekli sandalye ile katıldı. CHP milletvekilleri Genel Kurul’a giren Şafak Pavey’i alkışlayarak karşıladı. Şafak Pavey ve aynı kavgada yaralanan göğsüne darbe alan Meclis Başkanvekili Pervin Buldan birbirlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Kabine girerek oy kullanan Şafak Pavey, oy pusulasını atmak için kupalara yöneldi, ancak tekerlekli sandalye ile Başkanlık Divanı önünden geçemedi. Kol ve bacak protezi takılı olmayan Pavey, arkadaşlarının yardımıyla ayağa kaldırıldı ve tekerlekli sandalye kupaların önüne getirildi. Tekrar sandalyeye oturan Pavey oy pusulasını kupaya attı. CHP’li milletvekilleri bu sırada Pavey ile fotoğraf çektirdi.Öte yandan AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye rica ederek oy kullandığı sırada birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde cumhurbaşkanının bütçe yetkisini düzenleyen 15'inci madde, 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.