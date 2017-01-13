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Anayasa değişikliği teklifinin 9'uncu madde görüşmelerine başlandı (3)

9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi. FOTOĞRAFLI

Anayasa değişikliği teklifinin 9'uncu madde görüşmelerine başlandı (3)

9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.

FOTOĞRAFLI

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