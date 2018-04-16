Amasya'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, “OHAL, tiyatro oyunlarını yasaklamaktır. OHAL, muhaliflerini 'terörist' olarak tanımlayabilme cüretidir. OHAL, Ankara Kızılay’da İnsan Hakları Anıtı’nı gözaltına almaktır” dedi.

CHP Amasya İl Başkanlığı tarafından Yavuz Selim Meydan’ındaki Atatürk Anıtı önünde 'OHAL değil, demokras istiyoruz' sloganıyla basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı. Açıklamaya CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, CHP Amasya Merkez İlçe Başkanı Ali Kilci, CHP Parti Meclis Üyesi Sevda Erdem Kılıç ile birlikte ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. İl Başkanı Reşat Karagöz, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz’daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanıyor. OHAL, ekmeğinin peşindeki tütün üreticisine vurulan coptur. OHAL, Ahmet Şık başta olmak üzere hayatını FETÖ ile mücadeleye adamış gazetecileri zindanlara atmaktır. OHAL, işçi grevlerini ertelemek, grev çadırlarına müdahale etmektir. OHAL, işlerini geri almak için ölümü göze alarak bedenini açlığa yatıran Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ölüm tehlikesini görmeyen hükümet inadıdır. OHAL, dünyaca ünlü kimi bilim insanlarını FETÖ yalanıyla üniversitelerden atmaktır. OHAL, tiyatro oyunlarını yasaklamaktır. OHAL, muhaliflerini 'terörist' olarak tanımlayabilme cüretidir. OHAL, Ankara Kızılay’da İnsan Hakları Anıtı’nı gözaltına almaktır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yavuz Selim Meydanı’na toplanan partililer Ulu Önder Atatürk'ün Nutuk'unu okuyarak 1 saat oturma eylemi yaptı. Kalabalık daha sonra meydandan ayrıldı.



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