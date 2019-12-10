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Altun: NATO sözleşmesindeki maddeler revize edilmeli

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "NATO daha güçlü bir ittifak için yeni stratejiler üretmeli. Örgüt ayrımı yapmadan küresel terörle mücadele etmeli, sığınmacılar ve bölgesel stratejilerle ilgili yeni vizyonlar ortaya koymalı. NATO...

POLİTİKA 10.12.2019, 18:44
Altun: NATO sözleşmesindeki maddeler revize edilmeli
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "NATO daha güçlü bir ittifak için yeni stratejiler üretmeli. Örgüt ayrımı yapmadan küresel terörle mücadele etmeli, sığınmacılar ve bölgesel stratejilerle ilgili yeni vizyonlar ortaya koymalı. NATO sözleşmesindeki maddeler gözden geçirilmeli ve gerekirse revize edilmeli" dedi.
İletişim Başkanı Altun, mikro blog platformu Medium hesabından bir makale yayımladı. 'Bir zirvenin ardından: NATO nereye?' başlıklı makalede Londra’da gerçekleştirilen NATO zirvesine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Zirvenin birçok tartışmayı beraberinde getirdiğini belirten Altun, "NATO’nun dünya siyasetindeki yeri tartışılırken özellikle bazı ülkelerin bir süredir Türkiye’nin NATO’daki konumunu tartışmaya açmaya çalıştığını görüyoruz. Halbuki 70'inci yılını kutlayan NATO’nun 67 yılında Türkiye var" dedi.
'TÜRKİYE ÖNEMLİ OPERASYONDA LOJİSTİK GÖREVLER ÜSLENDİ'
Soğuk savaş yılları, bölgesel çatışmalar, NATO üyelerini hedef alan terör saldırıları ve mülteci krizleri gibi yaşanan kritik dönemlerde Türkiye’nin NATO üyeliğinin hakkını verdiğini ve müttefik ruhuna uygun hareket ettiğini vurgulayan Altun, "Ülkemiz NATO hedefleri çerçevesinde savunma harcamaları 5 yılda yüzde 53 artarak, gayrisafi milli hasılanın yüzde 1,89'una ulaştı. Türkiye Ayrıca NATO’nun ortak bütçesine en fazla katkı yapan müttefiklerden biri. NATO Ortak Fonlarına 2018 yılında 89,8 milyon avro aktarıldı. NATO’nun en büyük ikinci kara gücü olan Türkiye topraklarındaki üslerini NATO’nun kullanımına açarak birçok önemli operasyonda lojistik görevler üslendi. Son olarak DEAŞ ile mücadelede bunun örneğini gördük. NATO erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) uçuşlarına yakıt ikmali desteği sağlandı, Konya Hava Üssü bu uçakların kullanımına açıldı" ifadelerini kullandı.
'STOLTENBERG TEHDİTLERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ HATIRLATTI'
Altun, Suriye'deki iç savaşın Türkiye'ye ciddi güvenlik sorunları oluşturduğunun altını çizerek şunları kaydetti:
"Türkiye, ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı üye devletlerin NATO ittifak ruhuna yakışır bir tavırla kendisine tam destek vermesini bekledi. Buna karşılık NATO üyeleri terörle mücadele gibi kritik bir konuda ortak adımlar atmakta başarısız oldu. Bazı NATO üyeleri Türkiye’nin güvenlik endişelerini ve NATO’daki rolünü sorgularken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zaman zaman yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin ittifaktaki önemli rolünü ve karşılaştığı tehditlerin büyüklüğünü üye devletlere hatırlattı. 'Türkiye bizim ittifakımızın çok güçlü bir üyesi. Türkiye, çok zor bir bölgenin sınırında bulunuyor. NATO ittifakındaki hiçbir ülke, Türkiye kadar Ortadoğu’dan kaynaklanan şiddete maruz kalmadı' şeklinde konuşan Stoltenberg, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarına işaret etti. Stoltenberg ayrıca DEAŞ’a karşı mücadeleye ve bu terör örgütünün çöküşüne Türkiye’nin kararlı bir şekilde katkıda bulunduğunu da birçok kez vurgulamıştır. Stoltenberg yaptığı açıklamalarla üye devletlerin Türkiye’nin güvenlik endişelerini anlama çağrısında bulunmuştur."
'TÜRKİYE'YE SALDIRMAYI SİYASET HALİNE GETİRDİLER’
NATO üyesi ülkelerin Türkiye’nin terörle mücadelesine yeterli destek vermediğini aktaran İletişim Başkanı Altun, "Kuzey Suriye’deki PKK/YPG terör örgütüne aleni destek verildi, FETÖ üyelerine kucak açıldı. Terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye’de yaptığı saldırılar görmezden gelinerek, Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelesi yok sayıldı, sorgulamaya açıldı. Hatta kimi ülke liderleri Türkiye’ye saldırmayı ve ülkemize haksız ithamlarda bulunmayı bir siyaset haline getirdiler. Başarısızlıklarını ve azalan popülaritelerini Türkiye’ye iftira atarak perdeleme yoluna girdiler. Tüm bu müttefik ruhuna uymayan söylem ve uygulamalara rağmen Türkiye NATO’nun önemini her fırsatta dile getirmeye devam etti" dedi.
‘NATO YENİ VİZYONLAR ORTAYA KOYMALI’
Mevcut NATO yapılanmasının, günümüz koşullarına uyum sağlayamadığını belirten Altun, "Türkiye tıpkı 'dünya beşten büyüktür' diyerek mevcut BM yapılanmasının daha adil olması için çalıştığı gibi NATO’nun da günümüz dünyasına uygun dönüşümü sağlamasına gerektiğine inanıyor. NATO daha güçlü bir ittifak için yeni stratejiler üretmeli. Örgüt ayrımı yapmadan küresel terörle mücadele etmeli, sığınmacılar ve bölgesel stratejilerle ilgili yeni vizyonlar ortaya koymalı. NATO sözleşmesindeki maddeler gözden geçirilmeli ve gerekirse revize edilmeli. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dediği gibi Türkiye NATO için stratejik öneme sahip. Londra zirvesi umarız Türkiye’nin önerileri ışığında ‘NATO’nun güncellenmesi’ tartışmasına vesile olur. Zayıflamış ve kendini yenileyememiş bir NATO’nun, ne dünya barışına ne Avrupa’ya ne de Ortadoğu’ya bir katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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