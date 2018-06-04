Alpullu'nun MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Beldesi Belediye Başkanı MHP'li Saim Kırcı, özelleştirilen Alpullu Şeker Fabrikası'nın satışının onaylanması üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Alpullu beldesinin MHP'li Belediye Başkanı Saim Kırcı, partisinden istifa ettiğini ve istifasını Babaeski İlçe Seçim Kurulu'na sunduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kurdurduğu fabrikalardan biri olan Alpullu Şeker Fabrikası'nın Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından satışının onaylanmasından ardından istifa eden Kırcı, 30 Mart 2014 yılında Belediye Başkanı seçildiğini kaydetti. Alpullu'ya güzel hizmetler yaptığı inancında olduğunu belirten Kırcı, şöyle dedi:

"Alpullu'da 4 yıldır çalışmayan ve bölge halkı ile birlikte çalışması için verdiğimiz mücadele sonucunda fabrikanın 2017 yılında üretime geçerek çalışmış olmasının sevinci maalesef kursağımızda kaldı. Neden mi? Çünkü Alpullu denince şeker fabrikası, şeker fabrikası denince Alpullu akla gelir. Fabrika ile özdeş olmuş Alpullu beldesinde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında kurduğu ve ilk şekerin üretildiği yer Alpullu Şeker Fabrikası'dır. Ama 21 Şubat 2018 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait ve içinde Alpullu Şeker Fabrikamızın da yer aldığı 14 fabrikanın satış yöntemiyle ayrı ayrı özelleştirilmesine ilişkin ilanın çıkması, bölge halkını olduğu gibi şahsımı ve belde halkımı da derinden üzmüştür. Bu süreçte, belde halkım ve şahsım Alpullu Şeker Fabrikası'nın satılmaması için büyük bir mücadele vermiş ama bu zaman diliminde partim ve genel başkanım Sayın Devlet Bahçeli ise satış kararına hiçbir açıklama yapmamış ve tepki göstermemiştir. Partimin bu anlaşılmaz tutumu, belde halkımın tepkisini çekmiş ve şahsıma baskılar oldukça yoğunlaşmıştır. Onun için ben de 1 Haziran 2018 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait Alpullu Şeker Fabrikası'nın satışının onaylanması sonucunda siyaset yaptığım partim Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etme kararı aldım. Bu vesile ile adaylığım ve başkanlığım sürecinde bugüne kadar bana destek veren tüm Milliyetçi Hareket Partililere teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Bundan sonraki siyasi hayatımı ise Alpullu beldesinde bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyuna saygı ile duyururum."



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