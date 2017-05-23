Alman Büyükelçi Erdmann: İncirlik krizini çözmek için çalışmalara devam ediyoruz

ALMANYA'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, İncirlik Üssü'nün bulunduğu Adana'da, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'ndeki askerlerin ziyaretine izin verilmemesi nedeniyle yaşanan krizi çözmek için çalıştıklarını söyledi.Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, eşi Marion Erdmann ve beraberindeki heyetle birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Büyükelçi Erdmann, Adana'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. Sonrasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yle makamında buluşan Büyükelçi Erdmann, Adana'nın çok önemli ve güzel bir şehir olduğunu söyledi. Konukları ile yakından ilgilenen Başkan Sözlü ise, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ve terör örgütü PKK'nın Almanya'daki faaliyetleri nedeniyle çeşitli eleştirilerde bulundu. Ziyaret ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Erdmann, İngiltere'de meydana gelen terör saldırısıyla ilgili "Terörün her türlüsü ve çeşidi Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de şiddetle lanetlenmektedir. Düşüncelerimizle yakınlarını kaybeden ailelerin yanındayız" dedi.'ZİYARETİN İNCİRLİK KRİZİ İLE AYNI ANDA OLMASI TESADÜF'Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nde bulunan askerlerinin ziyaretine ilişkin yaşanan gelişmeleri değerlendirip 'Bugün İncirlik ziyaretiniz olacak mı?' sorusunu yanıtlayan Büyükelçi Martin Erdmann, şunları kaydetti:"Bu üzücüdür fakat bu sorunun çözülmesi için çalışmalara devam ediyoruz. İncirlik'i daha evvel 2 kez ziyaret ettim. Ziyaret programımda bugün İncirlik'e zaman ayıramıyorum, bugün yoğun bir programım var. İncirlik krizi ile benim Adana ziyaretimin bu şekilde aynı anda gerçekleşmesi bir tesadüftür fakat benim Adana'yı ziyaret etmem çok uzun zamandan beri planlanan bir programa dayanmaktadır. Zira Adana'yı bilhassa ziyaret etmemdeki sebep, uzun yıllar boyunca büyük başarıyla hizmet vermiş olan Almanya Federal Cumhuriyeti Fahri Konsolosu sayın İbrahim Paksoy için bir veda töreni düzenleniyor bu akşam. Bu vedası nedeniyle ziyaret ediyorum kenti."

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