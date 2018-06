Ali Muhitten Tığlı nasıl bir vekil olcağını anlattı

Kastamonu Toplumsal Dayanışma Platformunun desteklediği Ali Muhittin Tığlı CHP milletvekili aday adayıydı ve son listede İstanbul 3. Bölgeden milletvekili adayı.



CHP'de 4. ve 5. dönemlerde Kastamonu Milletvekilliği yapan Sabri Tığlı'nın iki çocuğundan biri olan Ali Muhittin Tığlı ile kısa bir sohbet sırasında neler konuştuk neler... Sayın Tığlı sorularımızı hepsine açık yüreklikle cevap verdi.



Ben kısaca bildiğim kadarı ile Sayın Tığlı hakkında biraz açıklama yapayım,

Cumhuriyet Halk Partili duayen isim Ali Muhittin Tığlı CHP İstanbul 3. Bölgeden adaylığı kesinleşen 1960 doğumlu Ali Muhittin Tığlı Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.



1975 yılında henüz 15 yaşındayken başladığı siyasi hayatına 43 yıldır aktif olarak devam etmekte olan Tığlı, Demokratik Sol Liseliler Derneği Genel Sekreterliği, İBB Genel Sekreter Özel Kalem Müdürü ve Başkan Danışmanlığı, CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi-Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcısı, CHP İstanbul İl Başkanlığı İYEM (İstanbul Yerel Yönetim Eğitim Merkezi) kurucusu ve yöneticiliği görevlerinde bulundu.

2007 Genel Seçimlerinde İstanbul İl Başkanvekilliği görevlerini yürüten Tığlı, aynı zamanda Spor camiasında da sevilen isimlerden biri oldu.



Tığlı, BJK Genel Kurul ve Divan Kurulu üyesi olan Tığlı, Kastamonu Toplumsal Dayanışma Platformu Genel Başkanlığını halen aktif olarak yürütmekte.



* NEDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDUNUZ?...



Siyaset yapma ilkelerimin temel belirleyicisi ayrım yapmaksızın herkese yardımcı olmak ve hizmet etmektir. Hiç bir çıkar hesabı yapmadan topluma karşı sorumluluklarımı yerine getirmek için siyaset yaptım, bugün de hizmet yaklaşımımı daha da geniş kitlelere ulaştırabilmem için gelen toplumsal talepleri değerlendirerek uzun yıllardır çeşitli kademelerinde görev yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. seçim bölgesinden aday oldum..



* KİŞİSEL Mİ YOKSA TOPLUMSAL BİR İSTEK Mİ ADAYLIĞINIZ?...



Ben CHP de gençlik kollarından başlayarak il başkanlığı gibi çok değerli mevkilerde görev aldım. Kişisel bir taleple aday değilim. Benim adaylığım toplumsal taleplerden doğan bir adaylıktır. Ben adayım demek noktasında değilim. Seçimler de seçilirim ya da seçilmem ama içinde bulunduğumuz koşullar ne gerektiriyorsa ben partimin vereceği her türlü göreve hazırım.



* KASTAMONU'DAN DEĞİL DE NEDEN İSTANBUL?...



Kastamonulular, doğdukları yerde doyamadıkları için İstanbul'da yerleşik oldular. Şu an İstanbul'da, 4. veya 5. kuşak Kastamonulular yaşıyor. Aslında, bu açıdan bakınca, İstanbul'da yaşayan ciddi bir Kastamonulu nüfusu bulunuyor. Bu nedenle Ha İstanbul olmuş ha Kastamonu benim için fark etmiyor, önemli olan tüm ülke halkına hizmet vermektir..



* EĞER SEÇİLMEZSENİZ SİYASETİ BIRAKIRMISINIZ?...



Söylediğim gibi seçilirim veya seçilmem ama partim adına verilecek hiç bir görevden kaçmam, çünkü biz ailece CHP’li doğduk, CHP’li öleceğiz. Hiç hız kesmeden çalışıyorum. İstanbul'un birçok ilçesinde Kastamonu derneklerini gezdim. Kurultaylarında bir çoğunun da divan başkanlığını yaptım. En çok zamanımı da Kastamonulu hemşerilerime ayırdım.



* BU SEÇİMDE CHP'NİN İKTİDAR OLMA ŞANSI VAR MI?...



Seçimlere çok kısa bir zaman kaldı. Boşalan kadrolar atamalarla dolduruluyor. Partimizin de seçime hazırlanarak iktidar olacağına inancım tamdır. Önümüzde ki seçimler Cumhuriyetimizin var olma veya yok olma seçimidir. Onun için kimsenin kimseye kızmak, küsmek gibi bir lüksü yoktur. Her partilinin diğer seçimlerden daha çok çalışma mecburiyeti vardır.



* YAPTIĞIMIZ BU KISA SOHBETTEN SONRA SİZİ BİR DE KENDİNİZDEN DİNLEYELİM DEDİĞİM DE,



Ali Muhittin Tığlı kimdir diye söze başladı ve kısaca kendini anlattı...

1960 İstanbul Bakırköy doğumluyum,

İlkokulu Bakırköy Yavuz evler İlköğretim okulunda,

Ortaokulu İstanbul Vefa Lisesi ve Ankara Mimar Kemal Lisesinde,

Liseyi yine Ankara'da, Ankara Mimar Kemal Ankara Özel Yenişehir Kolejinde bitirdim.

Üniversiteyi de Anadolu Üniversitesi İŞLETME Fakültesinde tamamladım.



* SİYASİ ÖZGEÇMİŞİNİZİ KISACA ANLATIRMISINIZ?...



Siyasi yaşamım 1975'te başladı ve halen bildiğiniz gibi aktif olarak devam etmekteyim, sıralamaya kalkarsam şöyle ki;

1975-1976 Halkevleri Çankaya Şube Sekreteri

1976-1977 CHP Çankaya İlçe ve Ankara İl Gençlik Kolları YK üyeliği

1977 CHP Gençlik Kolları Genel Merkez YK üyeliği

1978 Ankara Belediyesi Halkla İlişkiler

1978 Demokratik Sol Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

1989-1990 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Özel Kalem Md. ve Başkan Danışmanı

1992-1998 CHP Bakırköy İlçe YK Üyesi ve Başkan Yardımcısı

1998-2005 Yılları arası 5 Dönem Kurultay Delegeliği

2002 CHP İstanbul İl YK Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcısı

2003 CHP İstanbul İl YK, İl Eğitim Sekreteri olarak İYEM'i (İstanbul Yerel Yönetim Eğitim Merkezi) kurdum, yönettim ve 100 üzerinde mezun verdik

2004-2007 CHP İstanbul İl Sekreteri

2007'de İstanbul İl Başkanvekili olarak genel seçimlerini yönettim

1989 yılından bu yana Beşiktaş Kulübü kongre üyesiyim

KAS-DER ve KAS-DER FED Danışma Kurulu üyesiyim.



* PEKİ BİRAZ DA İŞ HAYATINIZDAN BAHSEDERMİSİNİZ?...



Tabi ki çalışmadan bir yerlere gelemiyor insan, çalışırken bile siyaseti de birlikte yürütmekten asla vazgeçmedim dedi ve yine tarih sırasıyla iş hayatımı anlatayım..

1981-1986 Abana Siemens Elektromekanik A.S Ticaret ve Pazarlama Md. Yardımcısı

1987 Çağdaş Boya A.S. Pazarlama ve Satış Müd.

1988 Enelsa Elektrik Sistemler Ltd. Sti, Gn. Müd. Yard.

1989-1990 İstanbul Büyükşehir Belediyesi

1994-2000 Reis Gıda A.S, Toplu Tüketim Genel Md.

2001-2009 Metsa İnşaat Gen. Md

2010- Analiz Proje A.S Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı..

Halen Beşiktaş Kulübü Genel Kurul Üyesi, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi, KAS-DER Danışma Kurulu Üyesi, Kastamonu Toplumsal Dayanışma Platformu Genel Başkanlığı görevini aktif olarak sürdürmekteyim..

İstanbul’da yaşayan Kastamonuluların ve onların sivil toplum örgütlerinin de desteğini alan Tığlı, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde, hemşerilerini ve Türk halkını CHP çatısı altında toplanmaya davet etti.



* SON OLARAK NE SÖYLERSİNİZ SORUMA İSE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SÖZLERİYLE CEVAP VERDİ SAYIN TIĞLI...



Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil ve fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.



Biz bu yola baş koyduk, ülkeyi düzlüğe çıkarmak için aday olduk ve inşallah seçilir CHP ile iktidarı yakalar hizmetlerimize devam ederiz, dedi....



O HALDE YOLUN AÇIK, HİZMETLERİN KARŞILIKSIZ VE SONSUZ OLSUN SAYIN ALİ MUHİTTİN TIĞLI....



Tülay GÜZEL KİRMAN