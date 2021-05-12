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Ali Babacan: İktidar ve küçük ortağı illegal yapılardan medet umuyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, ‘İktidar ve küçük ortağı şaibeli ilişkiler içinde bulundukları illegal yapılardan medet umuyor’ dedi.

POLİTİKA 12.05.2021, 16:59 Murat Aydın
Ali Babacan: İktidar ve küçük ortağı illegal yapılardan medet umuyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamayla gündemi değerlendirdi. Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve berekete vesile olmasını dileyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Kaynakları tükettikleri yetmedi, milletin parasını trol ordularına harcıyorlar’ 

“Ülkemizin hiçbir sorununa çözüm üretemeyen bugünkü iktidar, mesaisini maalesef boş laflarla, ithamlarla, iftiralarla, ağır hakaretlerle ve kavgayla geçiriyor. Milletimizi böyle yöntemlerle oyalayabileceğini sanıyor. Gördüğümüz bu tablo, ülkeyi yönetenlerin tamamen aciz kaldıklarının en net göstergesi. İktidardakiler, bu memleketin kaynaklarını bir kibrit çakıp yakarcasına tükettikleri yetmiyormuş gibi, şimdi de kalan kıt kaynakları, trol ordularıyla sosyal medyada bizlere hakaret etmeye harcıyor.”

‘Biz çözümü konuştukça himaye ettikleri çetelerle bizi tehdit etmeye kalkıyorlar’

“Tüm bunlar yetmezmiş gibi, iktidar ve küçük ortağı şaibeli ilişkiler içinde bulundukları illegal yapılardan bile medet ummakta. Ülke hızla 90’lı yılların karanlığına döndürülüyor. Biz çözümü konuştukça dengesi bozulan iktidar mensupları, iftiralara ve hakaretlere başvurmaları yetmezmiş gibi, bir de bizi himaye ettikleri çetelerle tehdit etmeye kalkıyorlar. 

‘Hiçbir tehdit bizi durduramaz!’

“Bizler memleketin sorunlarını çözmek için yola çıkarken, işimizin kolay olmadığını bilerek yola çıktık. Bu yolun çetin ve meşakkatli bir yol olduğunun gayet iyi farkındayız. Vatandaşlarımızın her şeyin çok daha iyisini hak ettiğini biliyoruz. Bu yolda karşılaştığımız her türlü engele karşı güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Ben şimdi buradan, trollerle, propaganda aygıtıyla, illegal yapılarla üzerimize gelmeye çalışan iktidar mensuplarına sesleniyorum: Hiçbir tehdit bizi durduramaz! Korkmuyoruz, korkmayacağız! Elinizden geleni ardınıza koymayın! Biz bu milleti, sizin kötü yönetiminizden kurtarmaya kararlıyız!”

‘Milletimize verdiğimiz sözden geri dönmeyeceğiz’

“Tertemiz ekibimizle birlikte DEVA Partisi’ni kurduk. Hep beraber bunları aşacağız. Ülkemizi huzura, barışa, berekete ulaştıracağız. Hem de bunu çok hızlı yapacağız. Milletimize verdiğimiz sözü tutacağız. Bu sözden asla geri dönmeyeceğiz.”

‘Türkiye’yi derhal özgürlükler ülkesi yapacağız’

“Bugünkü iktidar gücünü hukuksuzluklarla muhafaza etmeye çalışıyor. Biz ise gücümüzü haklılığımızdan ve milletimizden alıyoruz. Yolumuzdan bir gün bile caymayacağız. Bu ülkeyi gençlerin kaçmak istediği değil, yaşamak istediği bir ülkeye çevireceğiz. Türkiye’yi derhal özgürlükler ülkesi yapacağız. Adaletin kurallarını ülkemizde tesis edeceğiz. Milletimizi, hak ettiği refah seviyesine mutlaka ulaştıracağız.”

‘İsrail yönetimi, siyasi hesaplarını mazlum Filistin halkının canı üzerinden görmemelidir’

“Bayramı karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde, bölgemizde çok üzücü ve kaygı verici gelişmelerle karşı karşıyayız. Ben buradan bir kez daha, İsrail yönetiminin Gazze ve Kudüs’te yaptığı katliamı şiddetle kınıyorum. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa temenni ediyorum. Mazlum Filistin halkının canı üzerinden yürütülen siyasi hesapların son bulması için buradan açık çağrı yapıyorum: Aklıselim bir an önce devreye girmeli, diplomasi kanalları işletilmeli ve diyalog yolu açık tutulmalıdır. Bölge ve dünya barışından söz edeceksek, Filistin’in işgal altındaki topraklarını konuşmamız ve vahim insani durumu görmemiz gerekir. Bunu dünyadaki tüm aktörlerin görmesi gerekir. Bu konuda DEVA Partisi’nin uluslararası toplum nezdinde ve konunun tarafları ile diyalog halinde azami gayreti göstereceğinden kimsenin şüphesi olmasın.”

#deva #AliBabacan #GenelBaşkan
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