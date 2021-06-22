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Ali Babacan: Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Afyankarahisar'da “Sayın Cumhurbaşkanı fırsatını her bulduğunda gençlere ‘Evlenin’ diye çağrı yapıyor” sözlerini hatırlatırken, 27 yaşında oğlu olduğunu söyleyen bir vatandaş “Neyle evlenecek? İş yok, para yok” diye seslendi.

POLİTİKA 22.06.2021, 19:54 Murat Aydın
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Ali Babacan: Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il binasını açmak üzere gittiği Afyonkarahisar’da konuştu. Babacan’ın “Sayın Cumhurbaşkanı fırsatını her bulduğunda gençlere ‘Evlenin’ diye çağrı yapıyor” şeklindeki sözleri üzerine 27 yaşında oğlu olduğunu söyleyen bir vatandaş “Neyle evlenecek? İş yok, para yok” diye seslendi.

Babacan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Cevap burada. Evlenme yaşına gelmiş gençlerimizin anne babalarının derdi bunlar. Sayın Erdoğan, gençlerin geçimini ailesinden aldığı harçlıkla sürdürmeye çalıştığını görmüyor musunuz? Çalışma hayatına giren gençlerin çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını görmüyor musunuz? O da iş bulabilirse… Durum buyken gençler nasıl aile kursunlar?”

‘Yönettiğiniz ülkede gençler odalarından çıkamıyor’

“Siz ekonominin çarklarını bozduğunuz için gençler iş bulamıyor, eve hapsoluyor. Her dört gençten biri ne okulda ne de işte; evde. ‘Ev gençleri’ diye bir toplum kesimi oluştu. Yönettiğiniz ülkede gençler odalarından çıkamıyor. Yönettiğiniz ülkede gençler işsiz, umutsuz ve korkuyor. Tek imzayla ülkeyi yönetiyorsanız, tek sorumlu olduğunuzu kabul etmek zorundasınız.”

‘Parti birleşmesi söylentilerinin hiçbirisi gerçek değil’

Afyonkarahisar’da gazetecilerle de bir araya gelen Babacan, basında yer alan bazı haberlere ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

“Türkiye’deki tüm siyasi partilerle diyalog içinde olmayı arzu ederiz. İktidarda olan iki siyasi parti haricinde diğer tüm partilerle diyalogumuz var. Onlarla da bir diyalog, bayramlaşma çabamız oldu ama onlar reddettiler, kendileri bilir. Diyalog çerçevesinde bazen istişare ettiğimiz konular da oluyor kuşkusuz. Ama DEVA Partisi şu anda kendi özgün kimliğini geliştiren bir siyasi parti. Biz il il, ilçe ilçe dolaşıp kendimizi anlatıyoruz. Dolayısıyla bizim bu aşamada diyalog ve istişarenin ötesinde herhangi bir siyasi partiyle bir girişim şeklimiz olamaz, düşünülemez. Kendi işimize bakıyoruz. İttifakmış, parti birleşmesiymiş, bu tür iddia ve söylentilerin tamamı boş. Hiçbirisi gerçek değil. Ne zaman ki bir seçim kararı alınır, ‘ittifak olur mu, olmaz mı, hangi partilerle nasıl bir ittifak olur’, onu o noktada değerlendireceğiz. O gün bir karar vereceğiz. Şu anki önceliğimiz kendi kimliğimizi, DEVA markasını anlatmak.”

‘20 yıldır ilk defa Türkiye’ye giren sermaye eksiye düştü’

“Son 20 yıldır ilk kez gayrimenkul yatırımları dışında uluslararası doğrudan yatırımlar Türkiye’de eksiye düştü. Nisan sonu 12 aylık birikimli tutar 867 milyon dolar. Bu ne demek? Ben göreve başlamadan önce bu ülkeye doğrudan sermaye girişi yıllık ortalama 1 milyar dolardı. Biz bunu 22 milyar dolara çıkarttık. Hem kendi insanımız hem de uluslararası yatırımcı harıl harıl sermaye getirdi. Yeni iş alanları açıldı. Maalesef 20 yıldır ilk defa Türkiye’ye giren sermaye eksiye düştü. Çıkan girenden az. Merkez Bankası rezervleri ekside. Varlık Fonu ekside. Yatırımlar ekside. Vatandaşın cebi ekside. Artıda hiçbir şey kalmadı.”

#gençlik #davafyonkarahisar #AliBabacan #para #evlenme
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