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Ali Babacan, Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar’la görüştü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanlıurfa’da 14 Haziran 2018'de seçim kampanyası sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle aile üyelerini kaybeden Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar’la görüştü.
POLİTİKA 17.10.2021, 22:28 Murat Aydın
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanlıurfa’da 14 Haziran 2018'de seçim kampanyası sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle aile üyelerini kaybeden Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar’la görüştü.
Babacan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Şanlıurfa’da, üç yıldır adalet mücadelesi veren Şenyaşar ailesiyle görüştüm. 'Bu topraklarda adalet yok, buralardan gideceğiz' diyen Emine Şenyaşar’ın feryadına kulak verdim. Eşitlik ve adalet mücadelesine devam edeceğiz ve Şenyaşar ailesinin hukuk sürecinin takipçisi olacağız."
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