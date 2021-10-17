Ali Babacan, Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar’la görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şanlıurfa’da 14 Haziran 2018'de seçim kampanyası sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle aile üyelerini kaybeden Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar’la görüştü.

Babacan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şanlıurfa’da, üç yıldır adalet mücadelesi veren Şenyaşar ailesiyle görüştüm. 'Bu topraklarda adalet yok, buralardan gideceğiz' diyen Emine Şenyaşar’ın feryadına kulak verdim. Eşitlik ve adalet mücadelesine devam edeceğiz ve Şenyaşar ailesinin hukuk sürecinin takipçisi olacağız."