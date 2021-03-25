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Ali Babacan'dan Erdoğan'ın 2023 manifestosuna rakamlarla cevap

DAVE Phartisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekonomiden sorumlu bakana olarak AKP'de görev yaptığı 2011'de 2023 hedefini ortaya koyduklarını ifade ederek, o günkü hedeflerle, Erdoğan'ın bugün açıkladıkları arasında büyük fark olduğunu kaydetti.

POLİTİKA 25.03.2021, 20:02 Murat Aydın
Ali Babacan'dan Erdoğan'ın 2023 manifestosuna rakamlarla cevap

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin’de partisinin 1. Olağan Tarsus İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde yaptığı açıklamalara rakamlarla cevap verdi. Babacan, Erodğan'ın açıkladığı 2023 hedeflerini kendilerinin 2011'de açıkladığını ve daha ciddi rakamlar olduğunu kaydetti. Babacak, o günkü 2023 hedefinde kişi başına düşün milli gelirin 25 bin dolar olarak hedeflendiğini hatırlatarak,  bunun 10 bin dolara düşürüldüğünü kaydetti.  Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Gece 2’de Resmî Gazete beklenilen bir ülkede güven ve istikrar olmaz”

“Dün Ankara’da lebalep kongrelerden birisi vardı. Tedbiri açıklayan kendileri, uymayan kendileri… Kongrenin slogan yazılarını görmüşsünüzdür. Büyükçe ‘Güven ve istikrar’ yazmışlar. Güler misiniz, ağlar mısınız? Bunlar bu ülkede ne güven ne de istikrar bıraktılar. Vatandaşın gecenin 2’sinde Resmî Gazete’de ne çıkacak diye beklediği bir ülkede güvenden bahsediyorlar. Gece karanlıkta alınan kararlarla yönetilen bir ülkede istikrardan bahsediyorlar.”

“Uluslararası anlaşmalara kâğıt parçası muamelesi yapıyorlar” 

“Sayın Erdoğan, ‘Kadın hakları kâğıtlarla korunmaz, vicdanla korunur’ diyor. Kâğıtlar dediği hukuk. Uluslararası anlaşmalara, Anayasa’ya, yasalara bir kâğıt parçası muamelesi yapıyorlar. Hukuka kâğıt parçası derseniz, istediğiniz kadar o kongreye ‘güven ve istikrar’ diye yazın, yapamazsınız. Bu ülkenin sorunları hukuktan, insan haklarından, demokrasiden geçiyor. Hukuk bir kâğıt parçasıdır derseniz bu ülkeyi düştüğü çukurdan çıkaramazsınız.”

“2023 hedefleri bizimkinin yarısının altında”

“Sayın Erdoğan, ülkenin 2023 hedeflerinden bahsetti. Türkiye 2023 hedeflerini ilkin, AB sürecinde ve ekonomide ciddi mesafeler aldığımız 2011 yılında açıkladı. 2023 için kişi başına düşen milli gelirde koyduğumuz hedef 25 bin dolardı. Şimdi kaç hedefliyorlar? 10 bin dolar. Belgeler ortada. Sayın Erdoğan 2023 hedefleri derken 10 bin dolardan bahsediyor. Biz 12 bin 500 doları ta 2013’te gördük. Türkiye’nin ihracatını 36 milyar dolardan alıp, kısa sürede 132 milyar dolara çıkarttık. 2023 için de 500 milyar dolar hedefi koyduk. Hükümetin şimdi hedefi kaç? 214 milyar dolar. Hedef dedikleri bizimkinin yarısının altında.”

“Önce hedefleri düşürüyorlar, sonra da hedefi tutturacağız diyorlar”

“Biz demişiz ki, ‘2023’te Türkiye’de işsizlik yüzde 5’e iner’. Orta Vadeli Program’da işsizlikte 2023 hedefleri kaç? Yüzde 11. Eğer işsizlik yüzde 11’e düşerse ‘2023 hedeflerimizi tutturduk’ diyecekler. 2023 deyip durdukları, bizim işin başındayken koyduğumuz hedefler değil. Siz o hedefleri aşağı düşürün, ondan sonra da ‘2023 hedeflerimizi tutturacağız’ deyin. Bu kadar yağma yok.”

“Bizim tutturduğumuz rakamlarla övünüyorlar”

“Sayın Erdoğan, ‘Satın alma gücü paritesine göre milli gelirde Türkiye’yi dünyada 17’den 13’üncü sıraya yükselttik’ diyor. Hesapta da bir sorun var ama teknik detayına girmeyeceğim. Biz zaten 2014’te o seviyeyi yakaladık. Altı yıldır ne yaptınız da bizim tutturduğumuz 13’üncülükle bugün övünüyorsunuz?”

“G-20’de enflasyon ve faizde baştan ikinciyiz, vatandaşa destekte de sondan ikinciyiz”

“Sayın Erdoğan, ‘Salgın döneminde geçtiğimiz yıl yüzde 1,8 büyümeyle G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldık’ diyor. Bu rakamlar güvenilir değil. G-20’de hangi konularda ikinci sıradayız? En yüksek enflasyonda ikinci sıradayız. En yüksek faizde ikinci sıradayız. Bir de tersten bir göstergede ikinci sıradayız. Salgın döneminde halkına gelir desteği veren ülkeler arasında sondan ikinci sıradayız.”

“Ekonomik büyümenin en önemli formülü eğitimdir”

“Uzun vadede ekonomik büyümenin en önemli formülü eğitimden geçiyor. Gençlere ne kadar imkân oluşturursak, bu ülke o kadar zenginleşir. Eğer iyi bir eğitim sistemimiz olsaydı, yüksek özgüven sahibi öğrencilerimiz olurdu, dünya çapında nam salmış girişimcilerimiz olurdu. Genel anlamda şiddet azalırdı. Teknolojiyi daha çok üreten ve ürettiğini dünya çapında kendi markasıyla pazarlayan bir ülke olurduk. Şirketlerimizin sadece iç pazara sahip olmasından mutlu olmaz, dünya çapında söz sahibi olmasını görürdük. 

“İyi bir eğitim sistemimiz olsaydı savunma sistemleri için yabancı şirketlerin pingpong topuna dönmezdik”

“Eğer iyi bir eğitim sistemimiz olsaydı, savunma sistemlerimiz için, en önemli stratejik konular için yabancı şirketlerin pingpong topuna dönmezdik.  Uzaya çıkmak bir ‘PowerPoint’ sunumundan öteye geçer ve uzay teknolojilerinde gerçekten yol alırdık. Haberleşme alt yapımızı kendi şirketlerimiz ile kurardık.”

“Tüm velilere eğitim için destek kartı vereceğiz”

“İktidar olduğumuzda anne babaların üzerindeki eğitim yükünü hafifleteceğiz. Tüm velilere eğitime destek için eğitim finansman kartı vereceğiz. Böylece aileler çocuklarının ihtiyaçlarını bu kartla kolayca karşılayabilecek. Hanedeki öğrenci sayısı kadar, ihtiyaç duyulan harcama tutarını belirlenecek. Bu karta bu rakam yüklenecek.”

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