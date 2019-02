Alevi vatandaşlardan BTP Başkan adayı Kotil’e destek

İSTANBUL, () – Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil’e Alevi vatandaşlardan destek geldi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Fatma Ana Cemevi'ni ziyaret etti. Alevi vatandaşlar Kotil’in konuşmasından sonra 'Oylar Selim Kotil'e dedi.

"NEDEN ÇÖZÜMÜ KONUŞMUYORSUN?"

2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimini işaret eden İBB Adayı Kotil, “Muharrem Bey 24 Haziran’da yüzde 30 rey aldı, o gece Whatsapp'dan mesaj attı: 'Kaybettik'. Bu mu yani? Bu kadar basit mi? Ekrem Bey benim kardeşim. Çıkıyor, pazarda fotoğraf çekiniyor teyzeyle. İstanbul'da her şey güllük gülistanlık. Öyle mi yani? İstanbul'da 3,5 milyon Suriyeli var, her yer doldu taştı. Bu adamlarla ilgili senin çözümün ne? Bir sürü evsiz insan var, her çöp konteynerının başında bir adam var. Neden çözümü konuşmuyorsun?” ifadelerini kullandı.

“İMAM ALİ’NİN YOLUNU TAKİP EDİYORUZ”

Muaviye'nin değil, İmam Ali'nin yolunda olduklarını dile getiren Kotil, “Niye Haydar Baş Hoca'ya ambargo uyguluyorlar? Bunun bir tek sebebi var. İslam'da iki ekol vardır: Biri Muaviye kafası, diğeri İmam Ali'nin yaşam tarzı. Haydar Hoca; İmam Ali'nin, Hz. Fatıma'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda. O, Hoş Geldin Atatürk kitabını yazdı. On binlerce sayfalık Ehl-i Beyt külliyatı yazdı. Bize şimdi diş biliyorlar. Çünkü biz merhameti, cömertliği, birlik ve beraberliği temsil ediyoruz" diye konuştu.