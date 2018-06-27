(Aktüel) Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir sonuna kadar kucaklıyoruz 

Hakime TORUN /ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 81 ile yapacağı teşekkür ziyaretlerine ilişkin, "Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz dava adamıyız ilkelerin insanıyız. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce, 81 ili gezeceğini ifade ediyor. Bütün il başkanlarıma talimatımdır; geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gülerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok. Yeni bir rejim, sistem içinde yeni bir seçim anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu,"Zahmet etmişsiniz gelmişsiniz. Bugün çok sevinçli bir gündeyim nedeni şu havuz medyasında manşet olduk. Seçim süreci boyunca konuştuklarımdan bir cümle bile kullanmadılar. Oysa bugün manşetlerdeyiz. Ne kadar mutluyum emin olun anlatamam. Havuz medyasında manşetsek demek ki yaptığımız iş doğru. İnandığımız yolda bütün arkadaşlarımız ile birlikte yürümeye devam ediyoruz. Hiç bir arkadaşımızı ötekileştirmek, partinin dışında düşünmek asla böyle bir düşüncem, inancım yok. Herkesi kucaklayacağız. 81 milyonu kucaklayacağız" dedi.





"İL BAŞKANLARIM TELEFON ETTİ SABAH KİMSE GELMESİN DEDİM"



Kılıçdaroğlu, "Buraya gelmek isteyen arkadaşlarım vardı. İl başkanlarım telefon etti sabah kimse gelmesin dedim. Normal çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. O seçimler için son derece hazırlıklı yolumuza devam edeceğiz. Duvarın bir kısmını yıktık önümüzdeki seçimlerde duvarın tamamını yıkacağız" dedi.





"YENİ BİR REJİM, SİSTEM İÇİNDE YENİ BİR SEÇİM ANLAYIŞI İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"



Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimlere gerçekten ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Bunun mücadelesini el birliği ile yapacağız. Bu seçimler normal seçimler değildir. Eski klasik seçimler değildir. Yeni bir rejim, sistem içinde yeni bir seçim anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz. O nedenle söyledim kimseyi dışlamayacağız. Buraya geldiniz sağ olun var olun" dedi.





"MUHARREM İNCE BİZİM BİR DEĞERİMİZDİR, ONU DA SONUNA KADAR KUCAKLIYORUZ"



Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 81 ile yapacağı teşekkür ziyaretlerine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Havuz medyası da bunu çok iyi bilsin. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz dava adamıyız ilkelerin insanıyız. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce, 81 ili gezeceğini ifade ediyor. Bütün il başkanlarıma talimatımdır; geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gülerek, sevinerek ve bir heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.





Partililer sık sık "Hak, hukuk adalet. İşte örgüt işte başkan. Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.