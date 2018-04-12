(Aktüel Görüntü) Kılıçdaroğlu, Akşener’i ziyaret etti

KILIÇDAROĞLU: HERKES SANDIĞA GİTSİN İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes sandığa gitsin büyük bir özverenle oyunu kullansın. Bütün sandıklara sahip çıkacağız" dedi. İki lider, yaklaşık bir saat süren bir görüşmenin ardından ortak açıklaması yaptı. Akşener, ziyaretten dolayı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Uzun zamandır Türkiye'de siyasi nezaket konusunda konuşuyoruz. Böyle bir nezaketi gösterdikleri için şahsında arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Partimizi ziyaret ettiler. Kurultayımız için tebrik ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Elbette hem bu konuyu hem de Türkiye'nin sorunlarını ekonomisini, seçim güvenliğini de konuştuk. Onun dışında kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. ‘SİYASET BİRAZ GERGİNLİKTEN ARINMALI’ CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, İYİ Partinin başarılı bir kurultay süreci geçirdiğini söyleyerek, şunları söyledi: "Sayın Genel Başkan tekrar seçildi, kendilerini ve arkadaşlarını yürekten kutluyoruz. Siyasette nezaketin hep önemli olduğunu Sayın Genel Başkan da az önce ifade etti, doğrudur. Siyaset biraz gerginlikten arınmalı. Nezaket biraz daha öne çıkmalı. Elbette farklı düşüncelerimiz, görüşlerimiz olabilir. Ama farklı düşünceleri ve görüşleri Türkiye'nin selameti için dillendiriyoruz ve sonuçta halkın hakemliğine başvuruyoruz. Var olan gerginlik ortamının biraz ötelenmesi gerekiyor hatta bu gerginlik ortamının olmaması gerekiyor. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla konuşurken doğal olarak Türkiye'nin sorunları da gündeme geliyor. O sorunları oturduk, konuştuk. Seçim güvenliği konusunda ki duyarlılıklarımızı karşılıklı olarak birbirimize aktardık. Şundan bütün vatandaşlarımızın emin olmasını istiyorum. Sayın Genel Başkan da içeri de ifade etti. Herkes sandığa gitsin, büyük bir özverenle oyunu kullansın. Bütün sandıklara sahip çıkacağız ve biz demokrasiyi bu ülkeye getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz." Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()