(Aktüel Görüntü) Erdoğan: Biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık

Gülseli KENARLI - Can EROK- İstanbul CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,"İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Genel Kongresi'ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki kongreye Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yarımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesinde, Haliç Kongre Merkezi önünde toplananlara parti otobüsü üzerinde hitap etti. Erdoğan, “Önümüzde yeni bir dönem var. 24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin bir kırılma noktasıdır. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemle ilgili bütün altyapı hazırlıklarımız tamam. Biz her an hazırız ama muhalefet hala adayını belirleyemedi. Birbirlerine girdiler. Ne yaptıkları, ne yapacakları belli değil. Öyle de olsa böyle de olsa biz şu anda seçim takvimini uygulamaya koyduk. Aday adaylarımız müracaatlarını yapıyor. Diğer taraftan seçim beyannamemiz, manifestomuz hazır halde. Ayın 6'sında İstanbul il kongremizde manifestomuzu açıklayacağız. Ardından aday tanıtımında da seçim beyannamemizi açıklayacağız" dedi. “AYRIMA ASLA MÜSAADE ETMEDİK" Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim sizden ricam şudur; bizim bir rabiamız var. Ama rabiamızda ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tek millette ne var? 81 milyon var. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, Romanıyla, Gürcüsüyle, Boşnakıyla, Arnavutuyla 81 milyon biz tek milletiz. Rabbim bizi böyle yarattı ve biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrıma asla müsaade etmedik. Yok bilmem şu Kürtlerin partisiymiş, şu şunların, yok böyle bir şey biz de. Bu ülkede 81 milyon, bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. Yaradılanı yaradandan ötürü sevmeye devam edeceğiz. Bunun tek temsilcisi de AK Parti'dir" diye konuştu. “ADINI DA ADALET YÜRÜYÜŞÜ KOYDULAR" “780 bin kilometrekareyle bu vatanı böldürmeyeceğiz. 780 bin kilometrekare bizim. 81 milyon milletimizin. Bunu bilme gayreti içinde olanlar var, bilmeme gayreti içinde olanlar varö diyen Erdoğan, “Çok bölmeye çalıştılar. Hendekler kazdılar, onlarla beraber kol kola gezenler oldu. Adını da adalet yürüyüşü koydular. Ama kol kola gezdiler. Kimlerle? Bu teröristlerle, teröristlerin temsilcileriyle. 24 Haziran, sandıkta demokratik tokadın vurulduğu gün olacaktır. 780 bin kilometrekarelik bu vatanımızı çok daha müreffeh muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Şu ana kadar geldiğimiz bir nokta, bundan sonra gideceğimiz bir hedef var" şeklinde konuştu. “BİLETLERİNİ DE ALIRIZ, YETER Kİ GİTSİNLER" FETÖ/PDY'ye yönelik konuşan Erdoğan, “Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş. İşte o Pensilvanya'da, başka da onun yanına gitmek isteyenler varsa buyursun gitsinler. Biletlerini de alırız. Yeter ki gitsinler. Biz bize yeteriz. Biz birbirimize aşığız ve bizler birbirimize olan bu sevgiyle toprakları diri tuttuk, dik tuttuk, öyle de tutacağız. Bütün bu rabiayı gerçekleştirebilmek için ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu gerçekleştirdik mi, bizi kimse bölemez, kimse parçalayamaz" dedi “YÜZDE 48,6 İLE SANDIKLARDAN ÇIKMAMALIYDIK" Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, partisinin kadın kolları kongresinin yapılacağı salona geçti. Salonda bulunan partililer Erdoğan'ı büyük ilgiyle, sloganlarla karşıladı. İstanbul'un 24 Haziran seçimlerinde önemine dikkat çeken Erdoğan, "İstanbul ne derse Türkiye onu der. Bilindiği gibi 2017 halk oylamasında İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon oyla yüzde 48,6 düzeyinde bir evet oranına ulaşmıştık. O zaman açık söyleyeyim üzüntülüydüm. Çünkü biz yüzde 48,6 ile sandıklardan çıkmamalıydık. Çünkü bu İstanbul'a bizim aşkımızla mukayese edilecek başka aşık yoktu. Biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'a olan aşkımız çok çok farklı ama böyle oldu" dedi. “CUMHUR İTTİFAKI, PARLAMENTODA ÖNEMLİ" Erdoğan, “Sadece başkanlığı almayacağız. Aynı zamanda da parlamentonun kahir ekseriyetini de AK Parti olarak bizim almamız, 'Cumhurun İttifakı' olarak bizim almamız gerekiyor. Cumhur İttifakı, parlamentoda önemli, bunu başarmamız lazım ve kahir ekseriyetiyle başarmamız lazım ki birilerine, özellikle de bu ana muhalefete ve terör destekli olan malum partiye, bunlara gerekli dersi inşallah 24 Haziran'da vereceğiz" şeklinde konuştu. “EY BAY KEMAL, SENİN DİKİLİ AĞACIN VAR MI YA?" CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Kentsel dönüşüm' diyoruz. Hemen karşımıza ana muhalefet çıkıyor. Niye? Rahatsız, rahatsız. Malum teferruatına girmeyeyim, siz anlıyorsunuz. Çünkü bu ülkede bunların dikili bir ağacı yok. Bunlar taş taş üstüne koymadılar. Ama biz istiyoruz ki, bir şeyler ortaya konsun, bunları yapalım. Biz ağaç dikiyoruz. Adam kalkıyor, yürüyüş yapıyor. Nerede? Gezi'de. Ne diyor? 'Bunlar ağaç söktü' diyor. Ya biz ağaç söker miyiz? Biz milyonlarca, milyarlarca fidan, ağaç diktik bu ülkede. Ey bay Kemal, senin dikili ağacın var mı ya? Kaç tane var onu söyle. Belediyelerin de dahil olmak üzere kaç tane var onu söyle. Ama biz geldiğimizde bu Türkiye'nin geneline fidanlarımız, ağaçlarımızla tarihi yazdık ve yeşil Türkiye'yi bu şekilde inşa ettik. Etmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. KANAL İSTANBUL Kanal İstanbul projesinin İstanbul'un en büyük projesi olacağını söyleyen Erdoğan, “Bu bir dünya projesi. Yani bir yerde Süveyş olabilir, bir yerde Panama olabilir ama burada da Kanal İstanbul. Bununla dünyaya mesajımızı vereceğiz. Yeni dönemde ilk işlerimizden biri Kanal İstanbul'un inşasını başlatmak olacaktır. İstanbul büyüklüğünde bir şehrin ulaşımını ancak raylı sistemler üzerinden çözmek mümkündür. Bunun için de İstanbul'umuzu raylı sistemlerle donattık, donatıyoruz" dedi. “CHP DEMEK AYNI ZAMANDA TEZEK DEMEKTİR" CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, suyun abıhayat olduğunu belirterek, “İstanbul'u abıhayata kavuşturduğumuza göre evet ben de halkımdan bir şeyler istiyorum. Ben inanıyorum ki benim halkım da bunun gereğini yapacaktır. Çünkü CHP, susuzluk demektir. O zaman İstanbul'da CHP iktidarı vardı. Onlar bizi susuz bıraktılar. Ümraniye'de çöplük patladı, 39 vatandaşım benim Ümraniye'de öldü. CHP, çöplük demektir. Biz oraları şimdi pırıl pırıl yaptık. Oralarda spor tesislerini kurduk ama bunlar asla bunları yapamadı. CHP demek hava kirliliği demektir. Yine o dönemde gazeteler maske dağıtıyordu, hava kirliliğinden dolayı, unutmayalım bunları. Aynı zamanda yine CHP demek işte bu dönemlerde yaşadığımız bu sıkıntılarda olduğu gibi biz doğal gazı İstanbul'a getirdik. Teslim aldığımız CHP yönetimi o dönemde İstanbul'daki ne kadar eve doğal gaz getirmişti biliyor musunuz? 50 bin. Ben İstanbul'dan ayrılırken İstanbul'a bizim getirmiş olduğumuz doğal gaz miktarı, 1 milyon 250 bin eve biz doğal gaz getirdik. Biz öyle çalıştık, çalışıyoruz. Ama şimdi zaten elhamdülillah 2 ilimizin dışında doğal gazın gitmediği il, bu yıl sonu itibarıyla o 2 il de halloluyor ve böylece 81 ilimizin tamamına doğal gazı götürmüş oluyoruz. Şimdi bunlar modernite, modernizm, medeni olmak diyorlar. Ya sizin medeni olmakla ne işiniz var ya. Lafla medeni, modern olunmaz. İcraat, icraat. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Yok. Çünkü CHP demek aynı zamanda tezek demektir. Evet, onlar tarih oldu ya" şeklinde konuştu. “MESAİMİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ İSTANBUL'A VERMEMDEN DAHA TABİİ BİR ŞEY OLAMAZ" Erdoğan, “Karnemiz gayet dolu. Gayet iyi durumdayız. Yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanı ve belediyeler olarak, el ele vererek İstanbul'u çok daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz. Unutmayın İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak mesaimin önemli bir bölümünü İstanbul'a vermemden daha tabii bir şey olamaz. Bizim İstanbul'a sevdamız son nefesimize kadar bitmeyecek. Böyle bir sevdadır" dedi. “SOROSLARI BİTİRMEYE VAR MIYIZ?" 24 Haziran'daki seçimlere değinen Erdoğan, “24 Haziran'da sandıklarda Sorosları bitirmeye var mıyız? Çok önemli bu. Ne tezgahlar, ne tezgahlar... İçerideki Soroslar, dışarıdaki Soroslar, hepsi birleşmişler, sadece AK Parti'yi nasıl bitiririz. Bitiremeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Allah'ın izniyle inandığımız bu yolda kararlılıkla yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Kardeşlerim, siyasi hayatımda, hep hanım kardeşlerime güvendim. En verimli çalışmaları hep hanım kardeşlerimle birlikte yürüttüm. Sizler bugün burada 'tamam' diyorsanız, 24 Haziran'da zaferimiz tamamdır inşallah. Unutmayın, kale içeriden fethedilir. O da sizinle olur. Dünyada kadınların isteyip de başaramadığı bir iş var mıdır? Ben bilmiyorum. Güçlü kadınlarla güçlü yarınlara. Bugün burada sizlerin gönlünde ve gözünde 24 Haziran başarısının azmini, heyecanını, kararlılığını görüyorum. İnşallah o gece zaferimizi de sizlerle birlikte kutlayacağız" şeklinde konuştu. “İKİDE BİR BANA DİKTATÖR DİYOR, DİKTATÖRÜN TA KENDİSİ SENSİN" Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mesela; 2007'deki Anayasa değişikliğinin ülkemizi bugünlere getireceğini o zaman çok az kişi kavrayabilmişti. Aynı şekilde birilerinin hala 24 Haziran'ın önemini anlayamadığını görüyorum. Eğer anlasalardı 18 Nisan'dan bugüne kadar geçen süreyi, saçma sapan, milletvekili transferleriyle, adaylık tartışmalarıyla, polemiklerle heba etmezlerdi. Ne yazık değil mi? Hale bakın. 15 tane milletvekilini kalkıyorsun, bir tane partiye, sözde bir partiye veriyorsun, neymiş grup kursunlar. Bu bir defa 15 tane milletvekiline saygısızlıktır. Onlara oy veren halkımıza da saygısızlıktır. Onlara demokratik haklarını kullanmak suretiyle bir milletvekili payesini verenlere saygısızlıktır ama hani bu diktatör var ya, ikide bir bana diktatör diyor, diktatörün ta kendisi sensin. Hem de öyle bir diktatörsün ki insanların iradesine ipotek koyuyorsun. Baktım gözleri yaşlı milletvekilleri var orada. Üzüldüm. Çünkü bu parlamentonun içinde böyle milletvekilleri olamaz. Ne yapsın garibim. Genel Başkanları emretti onlar da gözleri yaşlı olarak oraya gitti. Gitti de parlamentoda o sözde, yeni adım atan partinin sıralarına oturmadılar. Yine nerede kaldılar? Mevcut partisinin sırasında, koltuklarında kaldılar. Böyle bir demokrasi olur mu? Böyle bir politika olur mu? Böyle bir siyaset olur mu ama bu ana muhalefet işte bu ülkeye bunu da kazandırdı. Ben de diyorum ki asıl belirleyici sen değilsin, asıl belirleyici milletimdir 24 Haziran'da bunu sana gösterecek" diye konuştu. “4 BİN 305 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK" Erdoğan, “Şu anda Afrin'de son geldiğimiz sayıyı da sizlere vereyim, Afrin'de 4 bin 305 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 372 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde Cudi'de, Gabar'da 281 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi. Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu. Erdoğan da katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.