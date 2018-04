(Aktüel Görüntü) Erdoğan: Bay Kemal teröristler yürüdü; biz ise Mehmetçiğimizle birlikte oluruz 

SALONDA KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Aydın'da vatandaşlardan sonra Atatürk Spor Salonu'ndaki partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında referandum sonuçlarına da değinip, "Türkiye için neler yaptığımızın, Aydın'a ne hizmetler getirdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 16 Nisan referandumu sonucunda kendimizi Aydınlılara yeteri kadar anlatamadığımızı gördük.Yeni bir döneme adım atıyoruz, daha çok çalışacağız Aydın'da çalmadık kapı bırakmayacağız. Aydın 1919 - 1922 yılları arasında 40 aya yakın İstiklal mücadelesi vermiş, kıyama geçmiş bir şehrimizdir. Yerli ve milli duruş sahibi şehir olarak özgürlüklerin de yanında yer almıştır. Şehrinizin Gazi Mustafa Kemal'e olan hürmetinden olsa gerek CHP'ye ciddi destek veriyorlar. Sizin gönlünüzde yaşattığınız CHP ile şu anda muhalefet sıfatı taşıyan CHP'nin bir ilişkisi kalmadı. Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden kadro tarafından CHP kuruldu. Bugünkü CHP ise ikinci kurtuluş savaşı olarak gördüğümüz mücadelemize alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüştü. Hatta bu partinin milletvekilleri çıkıp devlete karşı hendek hendek direnmekten söz edecek kadar şirazeyi kaybettiler. Devletin güvenlik görevlilerini faşişt, PKK'lıları mağdur eylemci olarak gören CHP'nin, Aydın'daki vatandaşlarımızın hayalindeki partiyle hiçbir alakası olamaz" dedi.



KEMAL KILAÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNDU



Sanatçıların askerlere moral vermek için sınıra gitmesine de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup konuşmasında asıl vahim olarak ne diyor biliyor musunuz; 'Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil, barışı savunur' diyor. Sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Aman yarabbi. Bu zihniyete göre, sanatçılarımız askerlerimizin yanında değil, teröristlerin yanında yer almalıdır. Ey Aydınlı kardeşlerimiz, anamuhalefetin başındaki zatın düştüğü durumu görüyorsunuz değil mi ? Türkiye'de cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan parti varsa o da AK Parti'dir. 2023 yılında ülkemiz için belirlediğimiz hedeflerimiz bile tek başına bu iddiamızı ispatlayamaya yeter. Ey CHP biz 100'üncü yıla hazırlanıyoruz sen ne yaptın? Teröristleri destekledin, onların çukur kazmalarına destek verdi, başka ne yaptın ? Onlara 'Cumhuriyetimizin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz' diye sorun. Emin olun hiçbirisi tutarlı cevap veremez. Bunların dillerinden adalet lafını eksik etmediklerine, adalet diye yollara düştüklerine bakmayın. Bunlar hayatları boyunca olduğu gibi bugün de sadece dikene su vermişlerdir, dikene su vermeye devam ediyorlar. FETÖ'sünden PKK'sına kadara terör örgütlerini savunmak adalet değildir. Ülkesine hayırlı her işin baltalamak adalet değildir" diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:



"Grup konuşmasında öyle ahlaksızca, terbiyesizce, hayasızca şahsıma saldırdı ki, ben bu kişinin seviyesine inmeyi kendime zul adlederim. Üstat Necip Fazıl böyleleri için 'alçak' sözünü kullanmamıştır. Böylelerini 'çukur' diye tarif ederdi. Çünkü alçaklık bir seviyedir derdi, onun için çukuru kullanırdı. Bu zat da öyledir, çukurun ta kendisi. Bu zat çukur da değil. Kullandığı ifadelerle aynı zamanda kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zannediyor ki bende ağız var, her türlü ifadeleri kullanırım. Kendisini asla muhatap almıyorum ve cevaba değer görmüyorum. Neymiş beni uyutmayacakmış. Biz haftanın yedi günü, günün 24 saati, yılın 365 günü dinlenmeden çalışıyoruz. Asıl sen içinde bulunduğun uykudan uyanmaya bak. Bir insan nasıl ülkesinden bu kadar uzak olur? Bu zat faizin KHK ile istihdamın KHK ile sağlanacağını sanıyor. Aman yarabbi bu ne cehalet. Zaten ömründe devletten aldığı maaş dışında kendi yeteneğiyle para kazanamayan adama anamuhalefet partisini teslimi ederseniz işte böyle zırvalar. SSK'ya gelen müdür olduğunda orayı ne hale getirdiğini gördünüz."



"ÇOCUKLARININ EVİNİN HESABINI VEREMEDİ"



Çocukları üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklarının evini nasıl aldığının hesabını veremeyince yakasına yapışan gazeteye bu evi üç kuruşa satan adama milletimiz ekonomisini teslim etmez. 15 yıldır işimizi de yaptık gerektiğinde kılıcımızı efeler gibi de kuşandık. Muhalefetteyken 'Benim adım Kemal' diyerek boş lafla peynir gemisi yürütülebilir ama ülke yönetmek için yetenek lazım. Tıpkı boş çuval gibi, bıraktığınız anda yere yığılıyor. Bu çuvalın içi cüruf dolu, kin dolu, nefret, hakaret dolu. Daha büyüme oranının ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını bilmeyen bu adama kimse Türkiye'yi teslim etmez" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu için "Girdiği bütün seçimleri kaybetmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanın, sorun kaç seçimi kaybetmiştir onu da bilmez. Ama hakkını yememek lazım bu arada partisinin kongrelerinde hepsini kazandı. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu kadar başarısız biriyle nereye gideceksiniz? Kurtulun da Türkiye biraz şenlensin. Demokrasi güçlü muhalafetle olur. Hükümet var, güçlü muhalefet yok. Şimdi biz tek kale oynuyoruz. Pusulayı iyice şaşırdı. Türkiye ile hangi devlet arasında sorunu çıkarsa çıksın hemen karşı taraf safında yer alıyor. Çukur eylemlerinde PKK ile mücadele ettik, bu zatı bölücü örgütün yanında gördük. Ne işin var senini bölücü örgütün yanında? Hakkari'de miting yaptı bir tane partinin bayrağı yok Türk bayrağı yok. Türk bayrağıyla alakası yok ama biz ne zaman gittiysek bayrağımızla gittik. Bölücü terör örgütü geldi bizim Yüksekova'da bombalarla partimizi bombaladılar. Biz partimizin oradaki teşkilatın yenisini yaptık. Hiçbir zaman yılmadık, çekinmedik üzerine gittik. Korkaklar zafer anıtı dikemez" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:



"17 - 25 Aralık, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerle mücadele ettik. Bu zatı yine karşımızda gördük. Şimdi de Afrin'de terörün yanında yer almıştır. Türkiye'nin sanatçılarına, sporcularına, medya mensuplarına hakaret eden bu zatı, sizlere, milletime havale ediyorum. Sanatçılarımız bizim başımızın tacıdır. Medya mensupları, zaman zaman kendileriyle anlaşamasak da daima saygıyı hak ederler. Yarın öbür günü anamulafetin başındaki zat Aydın'a gelirse kendisinden şehitlerimizin adını anmadan önce ağzını çalkalamasını isteyin. Muhakkak isteyin, terörle mücadele için askerlerimize, jandarmalarımıza hakaret edenlerin yol arkadaşıdır. En büyük destekçisidir. 'Afrin'e girmeyin' dedi. Sen git Esed'in yanına otur. Arkadaşlarını gönderdin biliyoruz. Bu zat kaybettiği her seçimden sonra kendisini değil de milletimizi suçlayarak sizlere de hakaret etmiştir. Milletimizle birlikte çıktığımız bu yolda zafere ulaştırana kadar bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz."



"YOLCUDUR ABBAS"



2019 yılının Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yılı olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu zat daha önce seçimleri kaybettiği halde verdiği sözleri unutup yerinde oturmayı sürdürmüştür ama 2019 bu zatın siyasi hayatındaki son yılıdır. Kapı kapı çalacağız. 2019 yılındaki seçimleri de kaybederse artık feriştahı da kendisini o koltukta tutamaz. Bizde bir söz vardır 'Yolcudur Abbas kimse tutamaz.' Bu zatın da 2019 yılında siyasi hayatını noktalayacağız. Şuradan şöyle bir sesleneyim, ey Kılıçdaroğlu, istediğin kadar hopla, zıpla, dövün, nasıl olsa seni bekleyen acı siyasi gelecekten kurtuluşun yok. Ülkene, milletine zarar vermeyi bırak artık. Eğer bu yanlışta devam edersen bu aziz milletten öyle bir sille yersin de feleğin şaşar. Bu millet seni bir günde tarihin çöplüğüne gömer haber olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Aydın'a yaptıkları yatırımları da anlattı.