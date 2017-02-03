(Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de (8)

TÜRKİYE'NİN İLK ENTEGRE ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Valiliği ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz ile bir süre görüşen Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi'ne hareket etti. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törende Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AB Bakanı Ömer Çelik'in de katıldığı törenle Mersin Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi. ELVAN: EN SAYGIN HASTANE Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Şehir Hastanesi'nin sadece Mersin ve Türkiye'nin değil bölge ülkeleri arasında da en saygın hastane olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise hayatının 38 yılını insanlara nasıl sağlık hizmetleri verileceğini öğrenerek geçtiğini belirterek, "İnsanlarımızı sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunda çektikleri çileyi onlarla yaşadım. Yoksul kanserli çocukların sigortalı hastalardan artan ilaçlarla tedavi edildiğini hatırlıyorum. Erzurum'dan Ankara'ya gitmek zorunda olan insanlarımızı hatırlıyorum. İki kalem ilacı almak için saatlerce sıra bekleyenleri hatırlıyorum. AK Parti hükümetiyle çok güçlü bir sağlık sistemi kurduk" dedi. BAŞBAKAN: SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ Bakan Akdağ'ın ardından kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de sağlık hizmetleri anlayışında yeni bir döneme geçtiklerini söyledi. Şehirlerin dev şehir hastaneleriyle buluşturduklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanım, şehir hastaneleri sizin hayaliniz sizin sahip çıktığınız projelerden. 15 yıllık bir hayali Mersin'de gerçekleştiriyoruz bugün Türkiye'nin ilk şehir hastanesini açmış oluyoruz. İlklerin şehri bir ilke daha imza atıyor. Bugün aynı zamanda bir 1 milyar 100 milyon lira değerinde 50 hizmetin de toplu açılışını yapıyoruz. Şehir hastanelerinin alt yapısını oluşturmaya 2005'de başladı. Bu yıl 2017, aradan 12 yıl geçti. Neden bu kadar uzadı. Güzel işler yapmaya karar verdiğiniz zaman 'Hayırcıları' karşınızda buluyorsunuz. Tıpkı bugünkü gibi. Güzel işleri yapmak için yemin ettik. Onlar 'hayır' dedikçe engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Bunun için kanun çıkarttık, mahkemeye taşıdılar. Mahkemede hallettik başka mahkemeye taşıdılar. Başka kanunlar çıkarttık. İşte bütün engelleri aşarak bu muazzam eseri sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Tam 1300 yatak, komşu ülkelerden de gelecek hastaların ihtiyacını karşılayacak eser. 650 milyon lira harcandı. Bu hizmet için. Mersin'e helal olsun." Anayasa değişikliğini 'rejim değişikliği' olarak değerlendirenleri de eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Rejim değişiyor diyorlar. Ne rejimi kardeşim. Bırakın rejim değişmesini, kardeşim, siz kafayı değiştirin. Rejimin falan değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir. Değişime direnenler yok olacak. Türkiye, hak ettiği yolda emin adımlarla ilerleyecek. Cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Nasıl mı? Recep Tayyip Erdoğan'ı 10 Ağustos seçimlerinde seçerek iş başına getirdiğiniz gibi, önümüzdeki seçimlerde de sadece Cumhurbaşkanı 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek. Cumhurbaşkanı ve ekibini de seçeceksiniz. Aslında buna yabanca değilsiniz. Olay şudur, belediye başkanı seçiyoruz. Her 5 yılda bir. Gidiyoruz iki tane zarf, bir tanesi belediye başkanı için, bir tanesi de meclis üyeleri için. Şimdi aynı sandıkta aynı gün belediye başkanını da, meclisi de seçiyorsunuz. Ve meclis belediye başkanını ihtiyacı olan kararları alıyor. Belediye başkanı da 5 yıl size hizmet ediyor. 5 yıl sonra beğenmediniz, yolcu ediyor, yenisini seçiyorsunuz. Ama güzel iş yapıyorsa 5 yıl sonra tekrar seçiyorsunuz. Olay budur. 2 sandık, birinde Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. İkinci sandık, milletvekilleri seçilecek. Onu da siz seçeceksiniz. Hem hükümete güveneceksiniz, hem de hükümete güven vereceksiniz. Hayırcılara cevabı nisan da 'evet', 'evet', 'evet' diyerek vereceğiz."