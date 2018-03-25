(Aktüel Görüntü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millete ihanet edenleri affetmeyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vatanı böldürtmeyeceklerini belirterek, “Buna gayret edenler vardı görüyorsunuz. PKK'sı MKK'sı falan ne oldu? Gabar’da, Cudi'de, Tendürek dağlarında inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Gömdük mü onları? Açtıkları çukurlara gömdük mü? Nereye kaçtılar? Suriye'ye, kovaladık mı? Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Fırat Kalkanı'nda kovaladık. Ondan sonra Afrin'de kovaladık. Şimdi devam ediyoruz. Şu anda 3 bin 700'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6’ncı İl Kongresi’ne katılmak üzere Giresun’a geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ravza Kavakçı Kan’da eşlik etti. Erdoğan buradaki karşılamanın ardından kongrenin yapılacağı 19 Eylül Kapalı Spor Salonu’na geçti. Salon önünde kendisini bekleyen vatandaşlara parti otobüsü üzerinden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yola çıkarken ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece’ dediklerini hatırlatarak durmayacaklarını ve hak yolda son nefeslerine kadar yürüyeceklerini söyledi. Erdoğan, “Ne diyecekler, ‘Ak kadrolar dağ taş demediler, her tarafta ne yapılması gerekiyorsa yaptılar, yapmaya da devam ettiler.’ Çünkü biz bunun için varız. Göreve geldik Samsun-Sarp yolunun yüzde 36’sı yapılmıştı, bunu biz tamamladık. Bu dağları biz deldik. Hatırlarsınız o geçitleri. Benim yaşımda olanlar bilir. Oralardan geçmek nasıl zordu değil mi? Otobüsün bir tarafından aşağıya doğru bakamazsın. Biz tünelleri açtık hamdolsun. Şimdi bu sahil yolu Sarp'a kadar bitti. Daha neler olacak neler. İnşallah şimdi buradan sahilden şehre doğru tünellerle gireceğiz, Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacağız. Allah'ın izni ile biz de varız. İnanıyoruz. İnanç öyle bir şeydir ki; tekeden bile süt çıkartır. Yeterki inan, azmet, çalış hepsi olur” dedi. ‘NURETTİN BEY FINDIKLARI ELİME TUTUŞTURDU’ Giresun’dan bir şey istemeye geldiğini ifade eden Erdoğan, “Gerçi Nurettin Bey fındıkları elime tutuşturdu, ama ben sizden daha başka bir şey istiyorum. Bu bizim Rabia'mız. Bu Rabia'da neler var. tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tek millette, Türk'ü ile, Kürt'ü ile, Arap'ı ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Gürcü'sü ile Abaza'sı ile Boşnak'ı ile 81 milyon tek milletiz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Parası pulu olduğu için değil, makamı mevkisi olduğu için değil, sadece beni yaradan Allah, onları da yarattığı için seviyoruz. İnsanlara böyle bakacağız. Ayırt etmeyeceğiz. İnsanlara hoşgörü ile yaklaşacağız bize bu yakışır” diye konuştu. 'BU MİLLETE İHANET EDENİ AFFETMEYİZ' Vatanı bölme gayretinde olanlar olduğunu kaydeden Erdoğan, vatanı böldürtmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu: “Buna gayret edenler vardı görüyorsunuz. PKK'sı MKK'sı falan, ne oldu? Gabarda, Cudi'de, Tendürek Dağları'nda inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi, gömdük mü onları? Açtıkları çukurlara gömdük mü? Nereye kaçtılar? Suriye'ye, kovaladık mı? Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Fırat Kalkanı'nda kovaladık. Ondan sonra Afrin'de kovaladık. Şimdi devam ediyoruz. Şu anda 3 bin 700'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş, yok bilmem neymiş, şuymuş, buymuş. Paralel devlet nerede, Pensilvanya'da. Arkasında kimler var belli. Onun için onları da kovalayacağız. Amerika'ya gitse de kovalayacağız, Avrupa'nın diğer ülkelerine de gitse kovalayacağız. Niye bunlar milleti böldüler, bunlar ümmeti böldüler, bırakmayacağız” Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra salona girdi.