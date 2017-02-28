BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajıc'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
(Aktüel Görüntü) Başbakan Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajıc'i kabul etti
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajıc'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti.
28 Şubat 2017 Salı 18:56
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