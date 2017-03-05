(Aktüel Görüntü) Başbakan Yıldırım: Milletimiz bizi parçalamaya çalışanlara gereken dersi verecek

BAŞBAKAN YILDIRIM, MUŞ'TA KONUŞTU Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl'den sonra geldiği Muş'ta Belediye Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Başbakan Yıldırım, burada da Anayasa değişiklik paketi ile ilgili görüşlerini açıkladı, refarandumda 'evet' çağrısında bulundu. 'FETÖ İLE PKK'NİN İPİ AYNI MERKEZİN ELİNDE' 15 Temmuz akşamı, "Alçak Fetö terör örgütünün maskesini düşürdük" diyen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "FETÖ ile PKK’nın kardeş örgütleri olduğunu 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük. Bunlar hep birlikye hareket ediyor. Bunların ipi aynı merkezin elinde. Bugün onu artık net görüyoruz. Ne PKK, ne katil FETÖ örgütü Türklerin de, Kürtlerin de, Arapların da, Zazaların da iyiliğini istemiyor. Bunların ipini tutanlar dışardan, bunların sahibi bölgede kendi çıkarlarına uygun bir düzen için kardeşi kardeşe düşürmeye çalışıyor. FETO din maskesi altında Türkiye'yi yıkan katil bir terör örgütü, PKK'da solcu maskesi altında bölücü bir terör örgütü. Bunlar alçak bir katil sürüsü. Bazı ülkeler hem FETÖ'ye hem de bölücü PKK'ya yataklık yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Onları sevdiğinden mi? Hayır. Bu örgütleri Türkiye aleyhine kullanmak istiyorlar da ondan. İşleri bitince emin ol bu örgütleri de bir tarafa atacaklar. Ama biz Muşlular, 80 milyon uyanık olacağız, bizi tuzağa düşürmek isteyenleri iyi tanıyacağız. Bunların niyetlerini biliyoruz. İnşallah hep birlikte kardeşliğimiz daha da sağlamlaştırarak geçit bunlara vermeyeceğiz." 'BİZ 24'ÜNCÜ HÜKÜMET OLMALIYDIK, 65'İNCİYİZ' Yeni sistemi anlatırken demokrasinin standartlarının daha da gelişeceğine işaret eden Binali Yıldırım, bu sistemde milletin iradesinin sandığa daha fazla yansıyacağını savundu. Seçilen cumhurbaşkanının en az yüzde 50 artı 1 oyla secileceği için istikrar getireceğine dikkati çeken Yıldırım, yeni sistemle sürekli iktidar, karşılıklı uzlaşma, kardeşlik geleceğini bildirdi. Mevcut sitemlerde göreve getirilen hükümetlerin seçim süresini bir türlü tamamlamadığını ileri süren Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "Zayıf hükümet yüzünden ancak 1 ya da 1.5 yılda görevi bırakmak zorunda kalıyor. 1923'ten 2017'ye aradan geçmiş 94 yıl. 4 yılda bir hükümet sürseydi bugün 24'üncü hükümeti kuracaktık, ama biz şu anda 65'inci hükümetiz. Siz seçiyorsunuz ama seçtiğiniz süre dolmadan hükümetler gidiyor. Halbuki gelişmiş ülkelerde örneğin ABD kurulalı 228 yıl olmuş sadece 45 hükümet kurulmuş, Bu ne demektir? Her 5 yılda bir hükümet. Cumhurbaşkanlığı hükümet siteminde yalan yanlış bir sürü şeyler anlatıyorlar. Bu gelen sistem, çok basit anlatıyorum. İki sandık gelecek, 16 Nisan'da referandum yapacağız inşallah. Evet oylarınızla bu sitemi değiştireceğiz. Darbe kalıntısı ve maddelerini tamamen ayıklayacağız. Bu sitemde siz cumhurbaşkanını sandıkta seçeceksiniz. Aynı gün miletvekillerinizi de seçeceksiniz. Seçim belli olur olmaz hemen hükümet kurulacak ve 5 yıl boyunca seçim yok. Hizmet var, vaatlerin yerine getirilmesi var. Diyorlar ki tek adam rejimi, diktatörlük getiriyor.Bu da kocaman bir yalan. Niye yalan? 2 sandık arasında, 5 yıllığına seçim yapıyorsunuz. Milletin arkasında olduğu, miletin gücüyle seçilen diktatör olur mu? Olmaz, bu tek adam değil. Erdoğan için değil her doğan için yapılıyor." 'CHP İŞİN UCUNDAN TUTMAK İÇİN FIRSAT KOLLADI' Bazılarının bu sistemi istemediklerini öne süren Başbakan Yıldırım, ana muhalefet partisini eleştirirken, şöyle konuştu: "CHP istemiyor, neden istemiyor? Nerede bir hayırlı iş varsa onun karşısında CHP'yi görürsünüz. Bugüne kadar iyi işin arkasında olduklarını duyan var mı? Köprü yaparsın, havalimanı, tünel yaparsın, 'hayır' der. Gelsin Muş'a da Muş'u bir görsün. Bunlar neden istemiyor? Bunlar çalışmayı sevmezler. Bunlar bedavacı, fırsat olsa da işin ucundan biz de tutsak diye fırsat kolladılar. Darbelerin arkasında kendilerine siyasi bir alan açtılar. Şimdi başka kim karşı? HDP karşı. Bölücü PKK terör örgütünün adeta esiri haline gelmiş bir partiden bahsediyoruz. Sırtını Kandil'e yaslamış. Karşı olsa ne olur olmasa ne olur. PKK'nın o elebaşları Kandil'den ne diyorlar? Eğer 16 Nisan'da evet çıkarsa biz bittik diyorlar biz bittik. Evet çıkacak mı, onlarda bitecek mi? Bu alçak örgüt 15-16 yaşındaki çocukları dağa çıkardı, silah verdiler, ömrünün baharında onları ölüme gönderdiler." 'BAŞKANLAR, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DEĞİRMENİNE SU TAŞIDI' PKK'nın tüneller kazarak yıktıklarını yeniden yaptıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Evleri yıkılan vatandaşlar için 30 bin konut yaptık" dedi. Devlet yıkılanın en güzelini yaptığını, ama alçaklara asla boyun eğmediğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu bayrak şehit kanlarından bu hale geldi. Bu bölgede milletin oylarıyla seçilen belediye başkanları, halka hizmet etmek yerine, maalesef terör örgütütün değirmenine su taşıdılar. Terör örgütüne lojistik destek sağladılar. Vatandaştan aldıkları bu paraları terör örgüte aktaranların burnundan fitil fitil getireceğiz. Şimdi onları görevden aldık, yerine hizmet edecekleri tayin ettik. Bölgelerde artık yemyeşil güller açıyor, güzel hizmetler benim sevgili vatandaşlarımla buluşuyor. Kim teöre yardım ediyorsa, desteklerse içerde, dışarıda hepsinin üzerine acımasızca gideceğiz." HELİKOPTER, SİS YÜZÜNDEN CAMİNİN YANINA İNDİ Başbakan Yıldırım, Bingöl'den helikopterle Muş'a geldiğinde sis yüzünden inecek yer bulamadıklarını belirtti. Yıldırım, "Dolaştık dolaştık en sonunda Kale Mahallesindeki Kale Camiinin yanına indik. Kale Mahalesindeki hemşehrilemizle tanışma fırsatı bulduk. Çaya ve yemeğe davet ettiler. Ama soğukta sizi bekletmeye gönlümüz razı olmadı. Oradan ilk araçla buraya geldik. Biz, millet neredeyse oradayız. Hiçbir zorluk bizim için önemli değildir" diyerek sözlerini tamamladı. Turgay İPEK- Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, ()