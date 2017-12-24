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Başbakan Yıldırım: Kamuya 110 bin yeni memur alınacak
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(Aktüel Görüntü) Başbakan Yıldırım Kamuya 110 bin yeni memur alınacak

'KAMUYA 110 BİN YENİ MEMUR ALINACAK' Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliği ziyaretinde kamuya 110 bin yeni personel alınacağı müjdesini verdi. Valilik girişinde gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, bugün yayımlanan KHK...

'KAMUYA 110 BİN YENİ MEMUR ALINACAK'



Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliği ziyaretinde kamuya 110 bin yeni personel alınacağı müjdesini verdi.



Valilik girişinde gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, bugün yayımlanan KHK ie taşeron çalışanların devlette daimi işçi kadrosuna alındığını hatırlatarak, "Yaklaşık olarak 900 bin çalışanımızın bu sorununu çözmüş olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.



2018 yılı bütçesinin cuma günü meclis genel kurulunda kabul edildiğini hatırlatan ve yeni yılda devletin hizmetlerinin daha kaliteli şekilde yerine getirilmesi için kamuya 110 bin yeni personel alınacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle dedi:



"Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalıştırmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9500 kadro vereceğiz. Müezzin, imam, Kur'an öğreticisi olarak burada çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı her geçen yıl, her geçen ay yurt sayısını artırıyor. Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018'de işe başlaması için gerekli çalışmayı başlatmış durumdayız. Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması diye bir sorun yaşanmayacak. Hayırlı uğurlu olsun."



Başbakan Yıldırım, sözlerinin sonunda 2018 yılının huzur ve barışın tam olarak gerçekleşeceği bir yıl olması dileğinde bulundu.



 

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