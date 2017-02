(Aktüel Görüntü) Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na espirili cevap

Murat KİBRİTOĞLU-Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Referandumdan evet çıkarsa rejim değişecek' açıklamasına esprili bir dille cevap vererek, "Doğru, bir rejim değişikliği var. Çünkü milletvekilleri Anayasa değişikliğinde gece gündüz çalıştılar. Her ilde değişik yemekler yiyor. Ne rejim kaldı, ne bir şey" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mersin'de katıldığı Şehir Hastanesi açılışının ardından Adana'ya geldi. Başbakan Yıldırım, Ak Parti Adana İl Başkanlığı'nın Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlediği Sandık Yönetimleri Toplantısı'na, AB Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik ve milletvekilleri ile birlikte katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Ak Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürüdüklerini hatırlatarak, bu süreçte karşılaştıkları zorluklardan bahsetti. Sözleri partililer tarafından sık sık tezahüratlarla kesilen Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: "Diyorlar ki 'ya bu anayasa değişikliğine ne gerek var? Bu anayasa değişikliğini ne yapacaksınız?' Onlar 2007'de anlamamışlar. 2011'de de anlamadılar. 2014'te de anlamadılar. 2015'te de anlamadılar. 2016'da hiç anlamadılar ama şimdi anlayacaklar. Bu yapılan değişiklik aslında 2007'deki değişiklik. Dolayısıyla eksik kalan işlerin tamamlanmasıdır. Ondan başka bir şey değil. Eğer siz cumhurbaşkanını doğrudan seçiyorsanız, görevi de, sorumluluğu da, yetkiyi de ona vereceksiniz. Hesabı da ondan soracaksınız. Yarın önünüze geldiği zaman ne diyeceğiz? Yetki verdim. Şunları yapacağım diye söz verdin niye yapamadın? E bana engel oldular. Anayasada engel var, sorumsuzluk var, itidal yetkisi yok. Olur mu öyle bir şey? Tabii ki olmaz. Nisanda yapacağımız halk oylaması 2020'de cumhurbaşkanımızın halk tarafından seçilmesinin gereği olan mecburi değişikliktir. Onun için bundan böyle. İşler gecikti. Mazeret arkasına sığınma yok." 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Binali Yıldırım'a partililerin, 'Öl de ölelim, vur de vuralım' diye slogan atması üzerine, "Bizim görevimiz yaşatmak. Öldürmek bizim işimiz değil. Biz Adalet ve Kalkınma Partisiyiz. Ak Partiyiz. Ak Parti'ye yakışan yaşatmaktır, ama alçaklık varsa haddini de bildirecektir" dedi. OYLARI ÇALDIRMAYIN Binali Yıldırım, Adana'nın yarım kalmış metrosunun tamamlanması için söz veren Binali Yıldırım, referandumda destek istedi, "Adana'da 4 bin 415 sandık var. 1.5 milyona yakın seçmen var. Sandık deyip geçmeyelim. Seçim, sandıkta kazanılır. Seçim sandıkta kaybedilir. Siz sandık yöneticileri olarak vatandaşlarımızı hemşerilerimizin verdiği oyların çalınmaması için gereken dikkati göstereceksiniz tamam mı? Dikkatli olacağız gözümüz gibi sandıklara bakacağız." REJİM DEĞİŞİKLİĞİ VAR CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Referandumdan evet çıkarsa, rejim değişecek' açıklamasına da esprili bir dille cevap veren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: “Doğru, bir rejim değişikliği var, çünkü milletvekilleri anayasa değişikliğinde gece gündüz çalıştılar. Her ilde değişik yemekler yiyor. Ne rejim kaldı, ne bir şey. Adana kebabı yiye yiye rejim de bozuldu, her şey bozuldu. 'Bu bir dayatmadır' diyorlar. Be kardeşim. Gözüm. Kemal bey. 1 ay boyunca bu vekiller gece demedi, gündüz demedi. Mecliste çalıştılar. Ne söyleyeceklerse hepsini söylediler. Bizim Mustafa Elitaş tıraş olmaya bile vakit bulamadı. Sakallı. Hala anlamadınız mı? Bunun neresi dayatma? Milletin vekilleri görüştü, kararını verdi. Siz, milletin vekillerinin verdiği kararı tanımazsanız, millet sizi tanır mı? Tanımaz değil mi? Bu da evet. Şimdi, önümüzde 2 ayımız var. 2 ay boş durmak yok. Sokak sokak dolaşacağız. Her hemşehrimizin kapısını çalacağız. Gerçekleri anlatacağız. Var mısınız? Milletin kafasını karıştıranlar, Türkiye'nin hızını kesenler, Türkiye'nin geleceğini geciktirenler, aydınlık yarınlarına engel olanlara hesap sormaya var mısınız? Bu millet o kadar şeye evet dedi ki sayıyorum. En son Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen alçak FETÖ hainlerine dur diyen, demokrasiye evet diyen de sizsiniz. Allah sizden razı olsun. 15 temmuz gecesi, darbeye dur dediniz. Aydınlığa, demokrasiye evet dediniz. İşte bizim hedefimiz böyle bir milletin, şanlı milletin önünü açmak, önündeki engelleri kaldırmaktır.” Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından Muaythai sporu yapan sporcularla birlikte boks eldiveni takarak poz verdi.