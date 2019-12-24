Son Dakika
DHA YURT - Aksoy'dan, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama
Aksoy'dan, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik Başkonsolosluğu...
POLİTİKA 24.12.2019, 00:24
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz. Bu vahim hadiseye ilişkin tepkimiz, gerek Bakanlığımızca Ankara'da Yunanistan Büyükelçisi, gerek Atina Büyükelçiliğimizce Yunan makamları nezdinde gösterilmiş olup, gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan'daki diplomatik personelimize ve mal varlıklarına yönelik benzer olaylar maalesef son yıllarda artmaya başlamıştır. Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının bugün sabaha karşı kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz. Bu vahim hadiseye ilişkin tepkimiz, gerek Bakanlığımızca Ankara'da Yunanistan Büyükelçisi, gerek Atina Büyükelçiliğimizce Yunan makamları nezdinde gösterilmiş olup, gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan'daki diplomatik personelimize ve mal varlıklarına yönelik benzer olaylar maalesef son yıllarda artmaya başlamıştır. Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
12°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10