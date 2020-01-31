banner314

banner325

Son Dakika

Akşener’den İmamoğlu’nun tartışılan Erzurum tatili yorumu

Meral Akşener, İmamoğlu'nun tartışılan Erzurum tatiline ilişkin, “Ben insanların günlük hayatında ne yaptıkları ile ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir" dedi. 

POLİTİKA 31.01.2020, 15:15 01.02.2020, 00:36
4
Akşener’den İmamoğlu’nun tartışılan Erzurum tatili yorumu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'deki programının ikinci gününe Balçova ilçesinde başladı. İlçe başkanlığını ziyaret eden Meral Akşener, İmamoğlu'nun tartışılan Erzurum tatiline ilişkin, “Ben insanların günlük hayatında ne yaptıkları ile ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir" dedi. 

Dün akşam İzmir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentteki ikinci gününe Balçova ilçesinde başladı. İlçe başkanlığını ziyaret eden Akşener, daha sonra Buca ve Alsancak'ta esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Esnafın sıkıntılarını not alan Akşener, bu konuları salı günü Meclis'te yapılacak grup toplantısındaki konuşmasında, kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.
Alsancak'ta gazetecilere açıklama yapan Akşener, TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin, Çin'de ortaya çıkan 'Koronavirüs' salgınına ilişkin Türkiye'de olası bir ölümcül enfeksiyon salgınının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla araştırma komisyonu kurulması önergesinin ret edilmesini değerlendirdi. Akşener, "Demek ki bir tehlike yok. Bizim partimiz Türkiye'yi aydınlatacak, önlem alabileceğimiz hangi konuda bir önerge verirse, büyük ve küçük ortak ret ediliyor. Bu virüsün ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'ye girdi mi girmedi mi, onu da bilmiyoruz. Gayet samimi bir şekilde bir komisyon kurulmasını, bu konuda hangi önlemlerin alınmasını, vatandaşların nasıl bilgilendirilmesi gerektiğine yönelik, siyasetle alakası olmayan, vatandaşın emniyeti açısından verilmiş bir önerge ret edildi. Ama virüs konusunda çok hassaslar. FETÖ virüsüne de aynını yaptılar" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NUN TARTIŞILAN ERZURUM TATİLİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan Erzurum tatiline ilişkin de Akşener, şunları söyledi:
"Ben insanların günlük hayatında ne yaptıkları ile ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir. O oraya gitti, bu buraya gitti bizim konumuz değil."
İzmir'deki temasları hakkında ise Akşener, "İzmir esnafında dünden itibaren gördüğüm şey şu, iş yerlerine elektriğin çok yüksek geldiği, çok pahalı olduğu. Geçen yıl ile bu yıl arasında iki ile çarpılma söz konusu. Geçen yıl ile bu yıl arasında en az yüzde 20 -30 ile 50 arasında değişen bir volüm düşüklüğü var. Cirodan bahsetmiyorum. Satışlar düştükçe kiralar çok pahalı kalmış. Kapanmaya yönelik birçok iş yeri var. Salı günü yapacağım konuşmamda İzmirlinin sesini bildireceğim" dedi.

AKŞENER TORBALI’DA ESNAFI GEZDİ, SORUNLARI DİNLEDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir turu kapsamında bugün Torbalı’yı ziyaret etti. Torbalı Belediye Binası’nın önünde kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milleti dinlemeyi sürdüreceklerini belirtti. Akşener’e Torbalı ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da eşlik etti. Torbalı Belediyesi Mehter Takımı ile belediye binası önüne gelen Akşener’i Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur karşıladı.

‘BAYRAĞA EL UZATANIN ELİNİ ÇATIR ÇUTUR KIRARIZ’

Elinde Türk bayrağı ile alana giren Akşener, Yunan vekil Ioannis Lagos’un bayrak yakma eylemini hatırlatarak, "Şundan emin olun bu bayrağa uzanan elleri 82 milyon bir olur çatır çutur kırarız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

UYGUR’DAN AKŞENER’E KÖRÜKLÜ ÇİZME

Belediye binası önündeki konuşmasından sonra Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un makamına geçen Akşener burada, başkan ile bir süre sohbet etti. Başkan Uygur, Akşener’in ziyaretle kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, "Bir siyasetçi olmaktan öte bir vatandaş olarak Sayın Meral Hanım’a Millet İttifakı’nın bir parçası olduğu için teşekkür ediyorum" dedi. Akşener’i Pazar günü yapılacak olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali’ne de davet eden Uygur, Akşener’e devecilerin geleneği olan körüklü çizme, tesbih ve üzerinde Akşener’in adının yazdığı deveci yağlığı ile ilçeyi temsil eden ürünlerden oluşan bir paket hediye etti. Hediyeler için teşekkür eden Akşener de Başkan Uygur’a İYİ Parti logolu plaket takdim etti. Akşener, belediyedeki ziyaretinin ardından esnafı gezmeyi sürdürdü.

#elazığ dehrem #kayak #palandöken #erzurum #ekrem imamoğlu #iyi parti #meral akşener
Yorumlar (0)
10°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Şubat 2020
İmsak 06:41
Güneş 08:09
Öğle 13:23
İkindi 16:02
Akşam 18:26
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Başakşehir 20 39
3. Fenerbahçe 19 37
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 20 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Adanaspor 20 17
16. Osmanlıspor 20 17
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3