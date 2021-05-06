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Akşener’den İmamoğlu, Damat ve 128 milyar sorusu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV özel yayınına konuk oldu. Yayının gündeminde Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili 'el bağlama' soruşturması, 128 Milyar dolar, damat Berat Albayrak vardı.

POLİTİKA 06.05.2021, 23:55 Murat Aydın
Akşener’den İmamoğlu, Damat ve 128 milyar sorusu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV özel yayınına konuk oldu. Yayının gündeminde Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili 'el bağlama' soruşturması, 128 Milyar dolar, damat Berat Albayrak vardı. 

“İMAMOĞLU’NA SORUŞTURMA ZEKASIZ BİR İŞ!”

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Fatih Türbesi’nin dışında ellerini arkadan bağladığı için başlatılan soruşturmanın sorulmasına gülerek karşılık verdi.

“Bu hale mi döndü bu işler? Sayın İmamoğlu’na yönelik bir alerji var” ifadelerini kullanan Akşener, “Fakat ben daha zekice adımlar beklerdim. Kelimelerini çok dikkatli seçmeye gayret ediyorum ama gerçekten ben İçişleri Bakanı olsam, benim zamanımda böyle bir durum olsaydı, o soruşturma iznini imzalamadığım gibi onu benim önüme getireni de görevden alırdım. O derece bir aptallık” dedi.

Soruşturma için, “El bağlamanın ne hukuki, ne ahlaki ne dini bir durumu yok. Böyle bir sistemde nasıl hukuki bir soruşturma açabilirsiniz?” görüşlerini paylaşan Akşener, şöyle devam etti:

“Sayın İmamoğlu’na harika bir artı değerdir bu. Ben bakan olsam bu kağıdı, evrakı önüme getireni, kim yazdıysa bulur, onu görevden alırım. Bırakın imzalamayı…Eylem ahmaklık! Bu ne demek biliyor musunuz? Çok ayıp bir şey. Böyle bir şey yok. Ortak zeka kaybı oldu Türkiye’de. Bu çok zekasız bir iş! ”

128 MİLYAR DOLAR NEREDE

Erken seçim kararı sonrası CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili açıklamada bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "İsteyen benim, akıl eden benim şahıs olarak. Bu Türk siyasi tarihinde ilk defa olan bir şey. Transfer değil. Bu bir demokrasi tutumu" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV özel yayınına konuk oldu. Gündemdeki 128 milyar dolar tartışmalarıyla ilgili Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Acılı bir dönemin yaşandığı Türkiye’de 128 milyar doları Türkiye’nin hayrına harcamak zorunda kalmış olabilirsiniz. Onun satışını ona göre yapmış olabilirsiniz. Bunu açıklayacaksınız ki vatandaş size saygı duysun…Ama öyle değil.

*Sırf seçim kazanmak için, doları düşürmek, faizi yükseltmemek için gönderilen, atılan, satılan bir sistemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla savunamıyorlar.

*Vicdana, mantığa, akla ve ciddiyete uyan bir cevap verilemediği için çok rahatsızlar 128 milyar nerede sözünden.

“DAMAT BAKAN HESAP VERMEK ZORUNDA”

Görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da bu konuda hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Akşener, “Görev yaptığı süre içerisinde yapılanın, edilenin hesabını vermek, soruların cevabını vermek zorundadır eski damat bakan” dedi.

“İSTEYEN BENİM, AKIL EDEN BENİM”

CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili açıklamada bulunan Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’na defalarca ettiğim gibi bir kere daha teşekkür ediyorum. İsteyen benim, akıl eden benim şahıs olarak. Bu Türk siyasi tarihinde ilk defa olan bir şey. Transfer değil. Bu bir demokrasi tutumu. Sayın Kılıçdaroğlu ve o 15 milletvekili arkadaşımız da böyle bir demokrasi kahramanlığını, bir demokratik tutumu hiç göz kırpmadan yerine getirdiler. Herhalde ölünceye kadar teşekkür etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

#MeralAkşener #Ekremİmamoğlu #SüleymanSoylu #İçişleriBakanı #iyiparti #İBBBaşkanı
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