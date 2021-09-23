Akşener’den Erdoğan’a EYT, 3600 ve Esnaf vergisi çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris Antlaşması kararıyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Görüyorum ki her zaman olduğu gibi Paris Antlaşması'yla ilgili de yine dediğime gelmişsin. Hadi yine iyisin…" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünden, Paris İklim Anlaşması’nın onay sürecini tamamlayacaklarını duyurmuştu.

“HADİ YİNE İYİSİN…”

Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Paris İklim Anlaşması’yla ilgili daha önce yaptığı konuşmayı hatırlatan Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

*Görüyorum ki her zaman olduğu gibi Paris Antlaşması’yla ilgili de yine dediğime gelmişsin.

Hadi yine iyisin…

VERGİ, EYT VE 3600 ÇAĞRISI

*Hazır başlamışken esnafın vergisi, EYT'linin çilesi, polisin 3600 ek göstergesi hakkında söylediklerimizi de bir an önce uygulamanı bekliyorum.