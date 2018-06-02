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Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Gaziantep Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in kentteki mitingi sonrası Osmaniye'ye hareket eden konvoyun, güvenlik amacıyla kamyonla kapatılan Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde...

Akşener: Türkiye 24 Haziran'dan sonra çok daha iyi olacak (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Gaziantep Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in kentteki mitingi sonrası Osmaniye'ye hareket eden konvoyun, güvenlik amacıyla kamyonla kapatılan Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde beklemesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, güvenlik önlemleri alınırken İl Emniyet Müdürlüğü'nün, kamu kurumları ile belediyelere ait iş makinelerinden de yararlandığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Binali Yıldırım ve siyasi parti genel başkanlarının mitinglerinde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Bu tedbirler kapsamında muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin kapatılmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz, kamu kurumlarımız ve belediyelere ait iş makinelerinden yararlanılmaktadır. İlimizde gerçekleştirilen siyasi parti miting programlarının olaysız bir şekilde sona erdirilmesi konusunda alınan tedbirler hassasiyetle uygulanmaktadır."

FOTOĞRAFLI

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