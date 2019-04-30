Akşener: Süreci uzatarak vicdanları uyuşturamazsınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İktidarın başına çağrımdır ki; atadığı hakimlere aldıracağı kararı milletimiz kabul etmez. Bununla da kalmaz, ilk seçimde kendisini sandığa gömer. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Milletin verdiği kararı YSK değiştiremez. Milletin kararı etrafından dolanacak çalı değildir. Süreci uzatarak vicdanları uyuşturamazsınız" dedi.TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi, kararı verenin de kazananın da millet olduğunu söyledi. Akşener, "Seçim hayırlı olsun. Seçimi kazanmış bütün kardeşlerimi ayrım gözetmeksizin tebrik ediyorum. 31 Mart'ta maaşı kuşa dönen işçiler kazandı. Kafasına çay atılanlar kazandı. Yeter artık diyen demokratlar kazandı. Kısaca iyiler kazandı. FETÖ'ye teslim ettikleri devleti sokaktan toplayanlar kazandı. Artık yalan, iftira ve tehditle seçim alma dönemi kapandı” dedi.‘MAHŞERDE VERECEKLERİ HESAP KALDI’Seçim kampanyası sürecinde Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’nin, kullandığı dili eleştiren Akşener, şöyle konuştu:“İktidar partilerinin seçim kampanyasında kullandıkları dili gördük. Ekonomiyi konuşturmamak için seçim meydanlarını savaş alanına çevirmek istediler. Bize iftira ederek hayat pahalılığını unutturmak istediler. Sayın Temel Karamollaoğlu ile beni Kandil ile sözleşme imzalayacağımızı söyleyecek kadar alçaldılar. Oysa ekonomide yaşananları perdelemek mümkün mü? 3- 5 belediye için bu kadar tehlikeli bir dil kullanmanıza değdi mi? Seçim kampanyası boyunca ‘beka beka’ dediler? Ne oldu peki, iftiralarınızdan geriye ne kaldı? Ben size söyleyeyim: Mahşerde verecekleri hesap kaldı.”‘SÜRECİ UZATARAK VİCDANLARI UYUŞTURAMAZSINIZ’Akşener, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi için AK Parti ve MHP’nin YSK’ya yaptıkları başvuruyu hatırlatarak şunları söyledi:"Millet, 31 Mart yerel seçimlerinde kararını verdi. Seçim gecesi kaybettiğini kabul eden Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum. Kulağınıza kim ne fısıldadı? Ülkemize ve milletimize bu kötülüğü yapmayın. O kulağınıza fısıldayanların sesine kulaklarınızı kapatın. İktidarın başına çağrımdır ki; atadığı hakimlere aldıracağı kararı milletimiz kabul etmez. Bununla da kalmaz, ilk seçimde kendisini sandığa gömer. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Milletin verdiği kararı YSK değiştiremez. Milletin kararı, etrafından dolanacak çalı değildir. Süreci uzatarak vicdanları uyuşturamazsınız. Türkiye Venezuela olmayacak, ama Türkiye Kuzey Kore de olmayacak. Millete parmak sallamayın, tehdit etmeyin, özür dileyin."KILIÇDAROĞLU’NA SALDIRIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Çubukta, şehit cenazesi sırasında bir grup tarafından saldırıya uğramasını da değerlendirdi. Akşener, “Ana muhalefet lideri linç girişimine maruz kalmıştır. Bunun bir şehit cenazesinde yapılması, olayın vahametini göstermektedir” dedi.Türkiye'nin iktidar eliyle bir uçuruma sürüklendiğini öne süren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, kendisine yönelik yapılan saldırı hatırlatarak, “Bu zihniyetin yönlendirdiği bir grup şuursuz, gece vakti evimi basmıştı. Takip ettim, beraat ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şuursuz serbest bırakıldı. Bir de kendi gibi şuursuzlarla fotoğraf çektirdi. Tweet atanı tutuklayıp, yumruk atanı salıvermek hukukun paspas edilmesidir” dedi.