Akşener: Siyasetçinin görevi, vatandaş aç mı tok mu bilmek

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "Milletin cebindeki parayı niye soruyorsun? Kendi cebindeki paraya bak" sözlerine, "Bir siyasetçinin, devlet adamının görevi; vatandaşın, milletinin cebinde ne var ne yok, aç mı tok mu, bilmektir" diye karşılık verdi.

Meral Akşener, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Hatay'da Emlak Evler Alanı'nda düzenlenen mitingda partililere seslendi. Mitinge geç kaldığı için özür dileyerek sözlerine başlayan Akşener, 'Cumhurbaşkanı Akşener' sloganı atan partililerine, "Gençler karar verirse böyle oluyor, kadınlar verirse böyle oluyor, adamlar da verirse iş bitiyor" dedi.

Seçim vaatleri arasında yer alan 'gençlere 500 lira vatandaşlık maaşı'nın eleştirilmesine tepki gösteren Akşener, "Bana 'Nereden kaynak bulacaksın' diyorlar. Ben önce ne yapacağım biliyor musunuz? Bu bakanlar, eşleri, çoluğu, çocuğu sizin cebinizden çıkan vergilerle kiralanmış lüks arabalara biniyor ya; diyeceğim ki onlara, 'İnin aşağıya" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik eleştirilerle sözlerini sürdüren Akşener, "Öyle bir sistem kuracağım ki bir daha ordunun içine, polisin içine, eğitimin içine, yargının içine, ne FETÖ ne metö ne ketö giremeyecek. Yeniden sanayileşeceğiz. Yeniden fabrikalar açılacak. Eğer israfı kesersek, şeker fabrikalarının 1 yıllık zararının karşılığı, sarayın 13 günde harcadığı paraya eş. Günahtır be" diye konuştu. Bir vatandaşın kendisine seslenmesi üzerine sözlerini kesen Meral Akşener, partilinin bebeğini kucağına alarak öptü.

TÜLBENT HEDİYE EDİLDİ

Kendisine çok sayıda tülbent hediye edilen Meral Akşener, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirerek şöyle dedi:

"Biz Çankaya'ya gittiğimizde 'Bu tülbentlerle, bu yemenilerle müze açacağım' diyorum. Damat kızmış. Diyor ki 'Benim kayınpederimin öyle bir seçmeni var ki Mars'ta 4 şeritli yol yapsa bu seçmen inanır'. Bu aziz milleti ne yerine koymaktır? Onu bir kenara koyduk. Çılgın projeler yapılıyor ya. Son çılgın proje, Mars'a 4 şeritli yol açmak. Ondan sonra tüm bunları anlattıktan sonra Damat Bey diyor ki, 'Birisi de çıkmış tülbent müzesi yapacakmış, çok şaşırdım' diyor. Damat Bey, annenin başındaki tülbenti de mi bilmiyorsun sen? Bu tülbentin ne manaya geldiğini bilmiyor musun?"

'ÖĞRETMEN ÇOCUKLARIMIZ HEPİNİZİ TAYİN EDECEĞİM'

İşsizlik ve eğitim sistemine ilişkin de eleştirilerini sürdüren Akşener, korumasında bulunan cüzdanındaki kimlik kartını isteyerek, "İşte bizim çılgın projemiz. 81 milyonu, bu nüfus kağıdı ülkenin tapu sahibi yapıyor. Dolayısıyla, senin iş bulmak için bu ülkenin bütün vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olabilmen için torpil de bu. Ağa da bu, paşa da bu, reis de bu. Bu gençleri umutsuz hale getirme sebebi bilerek, iş bilmeyerek değil, bilerek. Bir taraftan öğretmenlerimiz işsiz, bir taraftan gıda mühendislerimiz işsiz, ziraat mühendislerimiz işsiz ama diğer taraftan tarımın her alanında çiftçi yok edilmiş. Muhataplarıyla yan yana gelse ve biz gıda ihraç eden, tarım ürünü ihraç eden ülke oluruz. Ha buradan size söz veriyoruz. 5 yıl içinde ülkemiz dışarıdan gıda ithalatı yapmayan bir ülke olacak. Öğretmen çocuklarımız, kadrolarınız norm kadroya göre hepinizi tayin edeceğim."

'SURİYE İLE İLİŞKİLER DÜZELECEK'

Akşener, ekenomi ve dış politikadaki sorunlara yönelik de değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Benzine, mazota zam, elektriğe zam, yarın doğal gaza zam. Bunlar dolarla gelmiyor mu? Yeni açıkladığınız ihracatın ithalatı dengelediği noktayı. Türkiye bunu sürdürebilir mi? Sürdüremez. Suriye diyorsunuz. Evet Suriye'nin iç işlerine elini kim koydu? Karşılığı ne oldu? 4 milyon mültecimiz oldu. Yerinden yurdundan edilmiş insanlar oldu. Suriye ile ilişkiler düzelecek, herkes vatanında mutludur. Elbet Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına gidecekler. İnşallah seneye 2019'da Ramazan ayında her ilden temsilcilerle Suriyede iftar yapacağız. Ticaret durdu. Alışveriş durdu. Kim kazandı? Amerika kazandı, Rusya kazandı, tüm bunların karşılığı olarak Rusya ve Amerika bizim sınırımızda komşumuz oldu."

SİYASETÇİ, MİLLETİN CEBİNDEKİ BİLMEK ZORUNDA

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik 'Milletin cebindeki parayı niye soruyorsun? Kendi cebindeki paraya bak' sözleri için de şunları söyledi:

"Gençlere soruyorum, 'Cebinde ne kadar var' diye. Muhterem bozuluyor. Erzurum'da, başka yerlerde gitti söyledi. 'Milletin cebindeki parayı niye soruyorsun?' diyor. 'Bak kendi cebindeki paraya'. Böyle bir densizlik olabilir mi? Bir siyasetçinin, devlet adamının görevi; vatandaşın, milletinin cebinde ne var ne yok bilmektir. Aç mı tok mu bilmektir. Siyasetçinin kendi cebindeki parayı düşünmesi kabul edilecek bir durum değildir. Yüzüğünü çıkardı gösterdi, 'Tüm malım mülküm bu yüzük. Bir gün zengin olursam, derlerse ki Erdoğan zengin olmuş, bilin ki hırsızlık yapmıştır'. Ben söylemiyorum, kendisi söyledi. Elhak doğru söyledi. Eğer ekonomiyi güvenilir hale getirmezsek yani iç ve dış yatırımcı yatırım yapmaya kalktığı zaman rüşvet vermeyeceğine emin hale getirmezsek, iç ve dış yatırımcıyı senden benden diye ayırmazsak, önüne gelenin tokatlamadığı bir sistemi kuramazsak, sanayileşme bugünkü gibi durur. Bina üzerinden ekonomik yapı kurulur, ondan sonra da Türkiye bugün içinde bulunduğu duruma gelir."

Akşener konuşmasını tamamladıktan sonra milletvekili adaylarını sahneye çağırarak seçimlerde oy istedi.



