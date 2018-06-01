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Akşener: Siyasetçinin görevi, vatandaş aç mı tok mu bilmek (2)

ADANA'DA KONUŞTU İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda miting düzenleyerek partililerine hitap etti. Akşener kendisine hediye edilen bir tülbent ve Adana Demirspor ile Adanaspor atkılarını...

Akşener: Siyasetçinin görevi, vatandaş aç mı tok mu bilmek (2)

ADANA'DA KONUŞTU
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda miting düzenleyerek partililerine hitap etti. Akşener kendisine hediye edilen bir tülbent ve Adana Demirspor ile Adanaspor atkılarını taktıktan sonra partililerini selamlayıp, tokalaştı.
Türkiye'nin en büyük problemlerinin genç işsizliği, atanma sorunu, eğitim ve ayrımcılık olduğunu belirten Akşener, kendisinin vatandaşlara sunduğu pek çok seçim vaadini AK Parti'nin gerçekleştirdiğini dile getirdi. "Aslanın erkeği dişisi olmaz. Yiğidin eri avradı olmaz" şeklinde bir Azeri atasözünü hatırlatan Meral Akşener, "Öl de ölelim" diye slogan atan partililerine ise "Siz yaşayacaksınız oğlum, eğer birisi ölecekse ben öleyim. Biz sizi yaşatmak için varız. Anneleriniz babalarınız, sizleri yaşatmak için var" şeklinde karşılık verdi.
Akşener, dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast düzenleneceği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 'kozmik oda'da araştırma yapılmasıyla başladığı FETÖ eleştirisinde, HSYK değişikliğini ön gören 2010 referandumuna da tepki göstererek,  "Yapmayın dedim. Yargının içine tüküreceksiniz; siz de zarar göreceksiniz. Yapıldı ve o andan itibaren Türk yargısı önce FETÖ'cülerin eline bugün METÖ'cuların eline geçmiş durumda" ifadelerine yer verdi. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarını sahneye çağırarak partililerine tanıttı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, ()

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