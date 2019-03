Akşener: Senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim

Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/SAMSUN, () - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da yaptığı konuşmada, "Sayın Erdoğan açık açık dedi ki 'Seni tutuklatacağım'. Elinden geleni ardında koyma. Senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim. Yahu muhterem, ben bunları daha evvel yaşadım. Belinde silah olanlar, elinde tank, tüfek olanlar bastıramadı da o günlerde onlardan korkanlar mı beni korkutacak? Hodri meydan" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Akşener, burada vatandaşları selamladıktan sonra konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmak için her şeyi yaptığını söyledi.

Akşener, şöyle konuştu:

"Allah seçimi kazanmak için vatandaşına hakaret edenlerden etmesin. Allah oy için 'Ben milletime terörist der miyim' diyenlerden etmesin. Allah demek zorunda bırakmasın. Sayın Cumhurbaşkanı çok kızdı. Ben dedim ki Denizli’de 'Cumhurbaşkanı’nın terörist dediği koca yürekli Denizlililer.' 'Ben Denizlilere terörist demedim' diyor. Olabilir de kardeşim 11 milyon oy almış CHP’nin seçmenine 'Terörist' diyorsun, 5 milyon almış İYİ Parti seçmenine 'Terörist' diyorsun. Saadet Partisi, Demokrat Parti seçmenine, Millet İttifakı’na 'Terörist' diyorsun. Hadi onu anladık kardeşim de seçim almak için her şeyi yapıyorsun da güzel kardeşim, Sayın Erdoğan, soğancıya, domates yetiştiricisine, patates yetiştiricisine neden 'Terörist' dedin, market sahibine 'Terörist', halde çalışanlara 'Terörist', önüne gelen 'Terörist.' Bunu yüzüne vurduğunda da aynı tehdit. Sayın Erdoğan açık açık dedi ki 'Seni tutuklatacağım.' Elinden geleni ardında koyma. Senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim. Yahu muhterem, ben bunları daha evvel yaşadım. Belinde silah olanlar, elinde tank, tüfek olanlar bastıramadı da, o günlerde onlardan korkanlar mı beni korkutacak? Hodri meydan. Ama ayıp olan bir şey var. O da şu, en azından niyetini sakla, niyetini. 'Talimat verdim, hem parasını alacağım hem de hapse göndereceğim' diyor."

'DOKUNULMAZLIK OLMADAN SENİNLE MÜCADELE ETMEK İÇİN'

Kendisinin milletvekilli olmadığını ve özellikle milletvekilliğine aday olmadığını söyleyen Akşener, "Hiçbir dokunulmazlık olmadan seninle, senin zulmünle mücadele etmek için milletvekili olmadım. Ama kendi milletvekillerine hakaret ediyorsun sen, milletvekillerini kaçacak deliği olan insanlar olarak mı gördün? Hiç değilse bari rol icabı 'Suç duyurusunda bulundum' de, bırak sonra senin talimatınla hareket edenler tutuklasın. Elinden geleni ardında koyma. Bunların tamamı ne biliyor musunuz, bunların hepsi korkaklık belirtisi. Ben 'Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır' deyişine iman etmişim. Allah bir musibet verecekse, seni vesile kılmışsa, ne gam buyur gel! Musibetin vesilesi sen ol. Ölümse ölüm, hapisse hapis, bir milim geri adım atmam. Varsa fıtratımda kanım kurusun" diye konuştu. Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"EYT’liler burada mı? Neyse henüz size 'Terörist' demedi. 'Türedi' dedi. Ben bu arkadaşın ne yapmak istediğin biliyorum. Bir kuyu kazıp içine düşürmeye çalışıyor. Meral Akşener’i tehdit edip korkutmaya çalışıyor. Benim malım, mülküm meydanda. 28 Şubat’ta da beni tazminata mahkum ettiler, 126 milyar lira para ödedim. Paramı alanların hepsi zebun oldu. Helal para dokunuyor, harama alışanlara ne felaket dokunuyor. Yapılmak istenen şu Meral Akşener’i, korkutmak etrafındakileri korkutmak, cesur ve iyi insanları korkutmak, seçmeni korkutmak istiyor. Ama bilmiyor ki İYİ Parti kurulurken, bu iyi ve cesur insanın başına gelmedik bela kalmadı, hepsi direndi ve bu günlere geldik. Parti kurulamaz dediler kurduk, sonra seçime sokulmamak için bir dümen çevrildi, Allah razı olsun Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bir demokrasi tavrı gösterdi biz seçime gittik ve 5 milyon insanın oyuyla, helal oylarıyla mecliste gurubu olan bir siyasi parti olduk."

'KUZEY IRAK' BİLE DEMEZDİK, 'IRAK'IN KUZEYİ' DERDİK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin İçişleri Bakanlığı yaptığını hatırlatarak, "Televizyonlarda dedi 'Benim kim olduğumu iyi bilir' diye, el hak iyi bilirim. Bana 'Meral Hanım Türkiye’de Kürdistan var mı?' diye soruyor. Bu nasıl bir anlayıştır, önüne geleni Irak’ın kuzeyine kovuyorsun. Ey Erdoğan, beri bak efendi. Bu ülkede ben İçişleri Bakanlığı yaptım. Biz 'Kuzey Irak' bile demezdik, 'Irak’ın Kuzeyi' derdik, coğrafi bir tanım olsun diye, siyasi bir tanım olmasın diye. Irak’ın Kuzey’ine 'Kürdistan' yok, Türkiye’de 'Kürdistan' yok. Senin 'Kürdistan' dediğin yer kadim Türkmeneli’dir ilk önce bunu öğren. Orada 2,5 milyon Türkmen yaşardı, nereye gitti sayın Erdoğan?" dedi.

'FETO DEMİYOR PENSİLVANYA DİYOR'

Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların üzerinde hiç durmuyoruz ama bir şey çok dikkatimi çekti. Biri Kandil diğeri, Pensilvanya. Şimdi İmralı'dan bahseden yok farkında mısınız? Çünkü trafik sürüyor, İmralı 1,2. Kandil'den bahsediyor sayın Erdoğan Kandil'in talimat vereceği son kişi benim bu ülkede be. Ama sen hepsine bilge lider muamelesi çektin. Kandil'dekilerine de İmralı'ya da. Sana sorayım uçakların var elinde bu ülkenin cumhurbaşkanısın yerle bir et Kandil'i bakalım ne yapacaksın, bakalım yapabiliyor musun. Ama bir şey daha dikkatimi çekti 'FETO' demiyor, 'FETO terör örgütü' demiyor, 'Pensilvanya' diyor arkadaş. İnce saz orada da başlamış. Şimdi ne yaparsa yapsın biz o çukura düşmeyeceğiz, sizin dertlerinizi konuşacağız."

'ELİN TRUMP'INA BÜKÜLME'

Bir başka konunun daha örtülmek istendiğini söyleyen Akşener, şunları söyledi:

"Hatırladınız mı bir ara Trump'a atar gider yapmıştı. Bir Rahip Brunson vardı. O rahip Brunson için Amerika bastırdığında 'Bu can bu tende oldukça bu papaz buradan gidemez' demiştin. Sonra ne oldu, tek tweetlik canı varmış. Trump bir tweet attı, papaz uçtu uçtu beyaz saraya kondu. Şimdi bir başka şey daha var. Rusya'dan S 400 alınıyor. Trump yavaş yavaş tweetlere başladı. 'F35'lerin içinde yer alan Türkiye'yi çıkaracağız' diyor. Şimdi buradan harbiden gerçekten delikanlının kadını erkeği olmaz. Delikanlı gibi soruyorum ve de sana sesleniyorum sayın Erdoğan; Sen bizleri hapse attırmak isteyebilirsen ama vallahi de billahi de ben sana Trump'tan dayak yedirmem. Merak etme, dik dur eğilme, iki büklüm olma. Elin Trump'ına bükülme. Üste Putin var, dostun Putin. Putin'in ne yapacağı belirsiz, tekrar sesleniyorum Putin'in karşısında da dik dur. Ne oldu Kırım. Dik dur karşısında bu ülkenin gücü şu meydanı dolduran, şereflendiren Samsunluların gücü Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden şahsın Amerika'dan da Trump'tan da Rusya'dan da Putin'den de sopa yemesine müsaade etmez. Bende etmem. Onun için sen dik dur ama nerede."

'31 MART AKŞAMI ÇEKİN KULAĞINI'

Akşener, "Artık yerel seçimlerde senin kulağını önce kadınlar, sonra gençler, sonra çiftçiler, sonra atanamayan öğretmenler şöyle bir çekecek. Öyle sağlam bir çekeceksiniz ki kızartacaksınız. Sonra ne olacak dedi ya bana ben adamın yalancısıyım 'ne olduğumu iyi bilir' Evet bilirim. 31 akşamı çektiniz kulağı, 12:30'da çıkacak diyecek ki 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım.' Ekonomiyi düzeltmek için elinden geleni yapacak. Arkasından bütün bakanları değiştirecek" dedi. Akşener, şöyle konuştu:

"Bu şaka gibi Tarım Bakanı değişecek. Adam ne dedi biliyor musunuz? Türkiye hayvan yetiştiricilikte Avrupa'nın birincisiymiş. İthalatta Avrupa'nın birincisiyiz biz. O bana çemkirdikçe ben ona bir soru soruyorum çok siniri bozuluyor. Kendine bu arkadaşın aslında hakaret edenlerle bir sorunu yok. 'Haliçte 41 kere yıkayacağım' diyenlerle yan yana gelebiliyor. Ama verdiklerini almayanlarla sorunu var. Hatırlayın 7 Haziranı. Niye madem ben bu kadar kötü kişiymişim bana bakanlık teklif ettiniz. O zaman iyi kişiydim de bu gün kötü kişiyim ama boyun eğmeyenlerle onun satın almasına müsaade etmeyenlerle sorunu var. Sayın Erdoğan bu sorunu sana yaşatmaya devam edeceğim. Bu sorunu yaşamaya devam edeceksin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular soran Akşener, "Ülkücüler Fatiha bilmezdi ya ülkücüler Fatiha öğrendi mi? Bunun cevabını ver sayın Erdoğan. Türk milliyetçiliğini ayağının altına almıştın. O ayağını Türk milliyetçiliğinden kaldırdın mı? hala ayağının altında mı? Ülkücüler kafatasçıydı, ırkçıydı, kandan beslenirlerdi bu konudaki fikirlerin değişti mi bunu anlat bir. Bütün bu soruların cevaplarını verinceye kadar ensende olacağım. Bütün bu soruları cevaplamak zorunda kalacaksın. Hadi sayın Erdoğan son mitinginde söyle sana bir güzellik düşüneceğim. 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yi bir söyle sana bir güzellik düşüneceğim" diye konuştu.



