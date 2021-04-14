Akşener: Salgındaki kötü tablo milletimizin değil iktidarın eseridir
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'deki yükselen korona virüs vakalarında sorumluluğun iktidarda olduğunu söyledi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'deki yükselen korona virüs vakalarında sorumluluğun iktidarda olduğunu söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu...
BAKAN KOCA'YA GÖNDERME: BU TABLO İKTİDARIN ESERİ
Konuşmasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'koronada vakaların artmasından hepimiz sorumluyuz, 84 milyon' sözlerinde gönderme yapan Akşener açıklamasında; "Salgını ciddiye alıp, üzerine düşeni yapmaya çalışan ülkeler, birer ikişer normale dönerken, Türkiye’nin, en kötü dönemini yaşıyor olması, bir büyük basiretsizliğin, bir büyük ciddiyetsizliğin, bir büyük beceriksizliğin sonucudur. Bu tablo milletimizin değil, iktidarın eseridir." ifadelerini kullandı...
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:41
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:23
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|32
|70
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Alanyaspor
|33
|52
|6. Gaziantep FK
|32
|50
|7. Hatayspor
|32
|49
|8. Karagümrük
|33
|49
|9. Sivasspor
|32
|47
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|33
|42
|12. Konyaspor
|32
|40
|13. Ankaragücü
|32
|36
|14. Rizespor
|32
|36
|15. Kasımpaşa
|33
|36
|16. Malatyaspor
|32
|34
|17. Başakşehir
|32
|33
|18. Kayserispor
|32
|33
|19. Gençlerbirliği
|32
|31
|20. Erzurumspor
|33
|28
|21. Denizlispor
|32
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|30
|63
|2. Adana Demirspor
|30
|58
|3. Samsunspor
|29
|57
|4. Altay
|29
|53
|5. Altınordu
|30
|52
|6. İstanbulspor
|29
|51
|7. Ankara Keçiörengücü
|30
|49
|8. Tuzlaspor
|30
|44
|9. Ümraniye
|29
|41
|10. Bursaspor
|29
|40
|11. Bandırmaspor
|29
|39
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Balıkesirspor
|29
|32
|14. Adanaspor
|29
|31
|15. Menemenspor
|29
|30
|16. Akhisar Bld.Spor
|29
|25
|17. Ankaraspor
|29
|22
|18. Eskişehirspor
|30
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|31
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|31
|49
|8. Everton
|30
|48
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Brighton
|31
|33
|16. Burnley
|31
|33
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016