Akşener: Salgındaki kötü tablo milletimizin değil iktidarın eseridir

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'deki yükselen korona virüs vakalarında sorumluluğun iktidarda olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu...

BAKAN KOCA'YA GÖNDERME: BU TABLO İKTİDARIN ESERİ

Konuşmasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'koronada vakaların artmasından hepimiz sorumluyuz, 84 milyon' sözlerinde gönderme yapan Akşener açıklamasında; "Salgını ciddiye alıp, üzerine düşeni yapmaya çalışan ülkeler, birer ikişer normale dönerken, Türkiye’nin, en kötü dönemini yaşıyor olması, bir büyük basiretsizliğin, bir büyük ciddiyetsizliğin, bir büyük beceriksizliğin sonucudur. Bu tablo milletimizin değil, iktidarın eseridir." ifadelerini kullandı...