Akşener: Sakın Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile ilgili eleştirilerini Yozgat’ta da sürdürdü. Akşener, "Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum; Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız" dedi.



Yozgat’ta, partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada partililere seslendi. İYİ Parti'nin ‘cesurlar hareketi’ olduğunu belirten Akşener, vatandaşlardan partisine sahip çıkılmasını istedi. Hükümetin Yozgat’a yaptığı yatırımları eleştiren Akşener, "Bu şehre yapılan en büyük yatırım, en büyük bina, ceza evi. Yahu siz bu şehri açık cezaevi haline getirmişsiniz, fırsat bulan Yozgat’tan kaçıyor. Cezaevi en büyük binanız. Genç işsizliği, Şırnak’ta neyse, Edirne’de neyse, Yozgat’ta da aynısı. Üniversite mezunu gençlerimizin işsizliği, terörden bile daha fazla sorun olarak ortaya çıkıyor. Peki, ne yapıyor bu arkadaşlar. Hiç mi iyi bir şey yapmıyorlar? Yapıyorlar. Yozgat’a yapmışlar, yapmışlar, Yozgat’ta keklik üretimi 7 binmiş, sayelerinde 15 bine çıkmış” diye konuştu.



‘EL ALEMİN ADASINA RESTORASYON YAP'



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu da eleştiren Akşener, “Bu ülkenin, Dışişleri Bakanı çıkıyor, ‘Bu ülkenin adaları, toprakları işgal edilmiş’ diyor. Vatan toprağının işgal edildiğini söylüyorsun. Gereğini yapacak mısın? ‘Ey Çipras’ diyecek misin? Demeye kalktığında, Savunma Bakanı dedi ki ‘Sıkıysa gel al’. Ne oldu peki, Dışişleri Bakanı’ndan ses var mı? Ama Cumhurbaşkanı cesur adam. Adam gitti, ‘Buradaki adaları kaybettik, bari Sudan’dan bir adayı restore edelim.’ El alemin adasına restorasyon yap, burnunun dibindeki adaları, bakanın desin ki ‘İşgal edildi.’ Sen orda tıs yap. Bu devlet yönetimi ciddiyetiyle bağdaşmayan bir konudur.”



‘UZMAN ÇAVUŞ OLABİLMEK İÇİN AKP REFERANSI GEREKLİ’



Teröre en fazla şehit veren illerden birisinin Yozgat olduğuna dikkati çeken Akşener, “Yozgat’ta hiçbir şehit annesi, hiçbir şehit babası, şehit mezarının başında ağlamamıştır. ‘Vatan sağ olsun’ demiştir. Peki, cevabı bu mu? Gençler işsiz. Yozgatlı gençlerin önüne sadece seçenek olarak bırakılan, uzman çavuşluk. Onu da alabilmek için AK Parti teşkilatlarından kağıt getirmeniz lazım. Böyle bir Türkiye olamaz. Böyle Türkiye yönetilemez. Bizim yapacağımız birinci iş, Türkiye’de ekonomiyi sanayileştirmektir. Üretim ekonomisini öne koymaktır” dedi.



‘BOZDAĞ’IN ‘HOCA EFENDİ’ DEYİŞİNİ HATIRLIYORUM’



Son çıkan KHK ile ortaya çıkan tartışmalar hakkında da konuşan Akşener, şunları söyledi:

“KHK bizim için yok hükmündedir. Şişman bir adam vardı, bir dönem, zırhlı makam aracı tahsis edilmişti, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, bu şahıs tarafından hapse atılmış ve alkışlanmıştı iktidar tarafından. Ben o zamanlar Meclis yönetiyordum. Sayın Bekir Bozdağ, bu FETÖ grubuyla ilgili gözleri yaşara yaşara, ‘hoca efendi, hoca efendi’ deyişini hatırlıyorum. CHP’lilerin ağzından, ‘F’ çıksa hepsi beraber ortaya çıkarlar ama en şiddetli savunan da sayın bakandı. Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum; Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız. Mavi Marmara gemisinde 9 şehidimiz var. Gittiler, İsrail’e bir ‘Ey’ yapıldı. Sonra aradan zaman geçti el sıkışıldı. Sayın Erdoğan, dedi ki ‘Yahu giderken bana mı sordunuz.’ Bakın samimiyetle söylüyorum bürokrasideki arkadaşlara sesleniyorum, sakın ola ki kanunsuz bir iş yapmayasınız. Aynı sayın Erdoğan der ki dönüp size, ‘Bana mı sordunuz kardeşim.’ Kalırsınız suçla baş başa.”



"Partimize sahip çıkmanızı istiyorum" diyerek konuşmasını tamamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulunduktan sonra Kırşehir’e gitti.



'TÜRKİYE'Yİ SİZ SOYDUNUZ'



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'taki programının ardından, partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılmak için Kırşehir'e geldi. Akşener, parti binasının bulunduğu Türkmenoğlu İş Merkezi'nin önünde kurulan platformda vatandaşlara seslendi.



Türkiye'de büyük yatırımlar olduğunu belirten, "Ama onun faturası nereye gidiyor?" diye soran Akşener, "Gençler psikolojik olarak bitmiş durumda. Gözlerinin feri sönmüş gençlerin. Benden daha yaşlı ifadelerle konuşan gençler, kader, keder, nasip, bakalım, ne olacak, bilmiyoruz diyen gencecik evlatlarımız. Sizin çocuklarınıza gittiğim yerlerde soruyorum. Evladım çıkar bakayım cebinizde ne kadar var? En yükseği 20 lira çıkardı. Türkiye soyuldu, siz soyuldunuz. Türkiye'de büyük yatırımlar oluyor amenna. Ama onun faturası nereye gidiyor?" diye konuştu.



'ŞEHİRLERİ AÇIK CEZAEVİNE ÇEVİRDİNİZ'



Konuşmasında Ak Partiye'ye yüklenen Meral Akşener, "Kırşehir'de AKP'li vekil en büyük yatırımımız cezaevi diyor. Kardeşim cezaevi yatırım mıdır? Siz zaten şehirleri açık cezaevine çevirdiniz. Birincisi genç işsizliği arttırılan, ikincisi sanayisizleştirilen Türkiye. PETLAS'ın dışında büyük bir sanayi var mı? 16 yılda fabrika yapıldı mı? Hayır. Ama cezaevi yapmışlar, haklarını yemeyin. Tarım ne durumda, ekip biçiyor musunuz? Pancar yetiştirmesi ne durumda, süt ürünleri ne durumda? Şimdi çiftçiyi suçluyorlar. Diyorlar ki; tarımda bizim çiftçimiz ürünü pahalıya mal ediyor. Elbette mal eder. Sen mazotu 5 liraya mal edersen, o ürün pahalıya mal olur" ifadelerini kullandı.



'SAMAN İTHAL EDİLİR Mİ?'



Samanın ithal edilmesini eleştiren Akşener, "Buğdayımız ithal Rusya'dan. Rus işçisinin ürettiği buğdayı biz satın alıyoruz. Saman ithal edilir mi, meralarımızı ıslah et, hayvancılığı geliştir. Mazotu, hayvan yemini ucuzlat. Sizin huzurunuzda muhtereme diyorum ki; 'Ey Amerika diyorsun. Hadi yüreğin yetiyorsa ABD işçisinden aldığın pancarı iptal et" şeklinde konuştu.



'MİLLET, 15 TEMMUZ'DA DEVLETİ SOKAKTAN TOPLADI'



15 Temmuz darbe girişiminde 249 şehit veren milletin 'devlet'i sokaktan topladığını ifade eden Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz'da hain bir FETÖ kalkışması oldu. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ama 249 şehidimiz var. Bu şehitler devleti sokaktan topladılar. Bir kalkışma söz konusuydu; ordunun, polisin tamamı bu işe girmedi. Karşı durdular. Bizim aramızda kurucular kurulu üyemiz Fatih Eryılmaz diye bir kardeşim var benim. 15 Temmuz gecesinde ağır yaralandı. Şimdi polis görevini yaptı. Vatansever subaylar ve diğerleri görevlerini yerine getirdiler. Ama devleti bu millet sokaktan topladı, getirdi. Niye? 2010 yılında yapılan o mahur referandum sebebiyle. Ben bunları gittim, isim isim uyardım. En tepesinden tutun, Mehmet Ali Şahin'e kadar. Yapmayın bunu dedim, anayasa ile YSK'yı bunlar ele geçirecek dedim. Bana 'merak etme her şey kontrol altında' dendi. 15 Temmuz, evet çıkan referandumun tezahürü ve sonucudur."



'AKP'DEN KAĞIT GETİRENİ ALACAKLAR'



Akşener, konuşmasında, "Emekliler en son büyük zammı benim bakan olduğum Refah Yol zamanında aldınız. Atanamayan öğretmenler, kardeşim madem atayamayacaktın neden o kadar üniversite açtın? Bakın taşeronu konuştuk, onunla ilgili KHK çıktı. Ama onu da eline yüzüne bulaştırdılar. Sözlü yapacaklarmış. 40 yaşında adama, kadına ne soracaksın kardeşim? AKP'den kağıt getireni alacaklar, diğerlerini almayacaklar" dedi.



'SON KHK BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR'



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çıkarılan son KHY'da eleştirerek, "Bizim için bu son çıkarılan kararname, yok hükmündedir. Türkiye'nin üzerine kara bulut gibi çöküp, önüne geleni azarlayan bu üsluptan demokrasi ile kurtulacağız. Ne kadar demokrasi dışında davranmaya devam ederlerse etsinler, biz birlik, beraberlikle, sizlerin oylarıyla gayet makul bir şekilde evlerine geri göndereceğiz. Aksi halde Türkiye ne politikada, ne eğitimde, ne ekonomide bir şey yapabilecek durumda değildir."