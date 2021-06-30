Akşener : Rahatlarını bozmaya devam edeceğim

İyi Parti lideri Meral Akşener, vatandaşlarla bir araya geldiği ve sorunlarını dinlediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İktidarı eleştiren Akşener, “Rahatlarını bozmaya, huzurlarını kaçırmaya devam edeceğim” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Muğla’da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, sosyal medya hesabından paylaşımında, “Vatan toprağı; 5 maaşlı danışmanlar, rant çetesi müteahhitler, tuhaf gelirli genel müdürlerle değil, Doğasıyla, mahsulüyle, mutlu insanlarıyla birlikte kutsaldır. Gençleri ülkesine, çiftçileri toprağına küstürenlerin rahatlarını bozmaya, huzurlarını kaçırmaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.



