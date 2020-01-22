Akşener: Parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, ()- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın geçeceğini düşünüyorum, bu konuda adım atacağını düşünüyorum. Sayın Erdoğan’ın Türkiye'nin nefes alma problemini gördüğüne inanıyorum" dedi.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin 2 yılda geldiği nokta ile ilgili değerlendirmelerini paylaşırken Türkiye gündeminde yer alan konular ile ilgili soruları da yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tutmadığını savunan Akşener, Türkiye’nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini belirtti. Akşener, "Biz bir çözüm önerisi ortaya koyduk, o da iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Biz Türkiye olarak 150 yıllık bir parlamenter demokrasinin tecrübesine sahibiz. Bu parlamenter demokrasinin çağın şartlarına göre düzenlenmesi lazım. Yıllardır söylenir 'sivil anayasa' diye, kısa, öz, açık seçik bir anayasayla birlikte iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin Türkiye için elzem olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Akşener, son yapılan kamuoyu araştırmalarında vatandaşların yüzde 54 ile 64 arasında değişen oranlarda parlamenter demokrasiye geçme isteğini dile getirdiğini kaydetti.

'DOĞMAMIŞ BEBEĞE DON BİÇMEK DOĞRU DEĞİL'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın genişleyebileceğine dair sözlerini değerlendiren Akşener, yeni kurulacak siyasi partilerin seçmen için seçeneklerin çoğalması anlamına geldiğini, var olan siyasi partileri ise kendini düzeltmeye yönelteceğini söyledi. Akşener, "Yarının ne göstereceği konusunda bugünden konuşmayı ben doğru bulmuyorum. Çünkü rahmetli Demirel’in sözü var ya, doğmamış bebeğe don biçmek doğru değil. Millet İttifakı bir güç birliği, iş birliği, bir Katolik nikahı değil. Türkiye’nin taleplerine uygun, daha rasyonel, başarı odaklı bir işbirliği; ama özellikle 31 Mart’tan sonra seçmene baktığınız zaman bu ittifakın devamı konusunda bir irade var" yanıtını verdi.

'ERDOĞAN'IN ADIM ATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parlamenter sisteme dönmek için girişimde bulunacağını savunarak, "Ben iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan’ın geçeceğini düşünüyorum, bu konuda adım atacağını düşünüyorum. Böyle bir adım atıldığında o zaman ittifaklar nasıl bir şey olacak, ne olacak o konuda da bir şey söylemek mümkün değil. 'İyileştirilmiş', 'güçlendirilmiş' diyoruz biz adına da, bir başka isim de konabilir. Ama arızalarından, enfekte olmuş alanlarından arındırılmış bir parlamenter sistemden bahsediyoruz. Bakın göreceksiniz, zaman söyleyemem ama gidişatı öyle okuyorum ben. Sayın Erdoğan’ın Türkiye'nin bu nefes alma problemini gördüğüne inanıyorum" dedi.

'AİLELER ÜZERİNDE KONUŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM'

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun eşlerinin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izlemesiyle ilgili soru üzerine Akşener "Biz insanların tercihlerine karışmayı kendimize yakıştıramayız. Kim nereye hangi yeri ziyareti gider, o bizi ilgilendirmez. Dolayısıyla bir tiyatro izlemeye gitmişler buna siyasi sonuç olarak bakabilir miyiz, onu bilmiyorum. CHP’nin kurumsal yapısı, oradaki fotoğrafın kurumsal sistem içerisinde bir karşılığı var mıdır? Onu da ben bilmiyorum. Benim en son bildiğim Sayın Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin PKK ile arasına mesafe koymadığı süre içerisinde CHP ile herhangi bir iletişiminin bulunmayacağı şeklindeydi. CHP Genel Başkanının beyanatı bu, bu da değişiklik göstermediğine göre aileler üzerinde konuşmayı da doğru bulmuyorum" diye konuştu. Akşener, eşinin oyunu izlemeye davet edilmesi durumunda ne yapacağına ilişkin soruya "Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum, ben gitmezdim, eşim davet edilse gider miydi, o da gitmezdi" cevabını verdi.

'ERKEN SEÇİM ÖNGÖRMÜYORUM'

Türkiye'nin erken seçime gitme ihtimalini öngörmediğini ifade eden Akşener, "Kendimi Sayın Erdoğan’ın yerine koyuyorum, empati yapıyorum. Elinizde 2023’e kadar bir süre var. Niye onu ortadan kaldırasınız? Onun için seçim öngörmüyorum. Durup dururken niye seçim yapsın?" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Akşener, "Benim kişisel olarak inatlaşmak gibi bir huyum yok. İnatla ‘ben' 'ben' deme gibi yönüm yok. Bu milletin, hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden gidildiği zaman insanları üzen taraf olmayız" ifadelerini kullandı.

'KİMSE YAN YANA FOTOĞRAFIMI BULAMAYACAK'

Meral Akşener, FETÖ’nin siyasi ayağıyla ilgili devlet bilgisine sahip olmadığını vurgularken, kendisini FETÖ lideri ile aynı karede gösteren montaj fotoğraflar için, "Kimse benim yan yana karşı karşıya el tokalaşırken fotoğrafımı bulamayacak, yok, maalesef çok üzgünüm bulamayacaklar, bunlara alıştık" dedi.