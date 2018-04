Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

Gurbet GÖKÇE-Mehmet YİRUN/BABAESKİ(Kırklareli),()- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özelleştirme kapsamına alınan Alpullu Şeker Fabrikası'nı iktidara geldiklerinde sahiplerine teslim edeceklerini belirterek, "Sizlerin teveccühü ile bu fabrikayı eğer yandaşa peşkeş çekip, arazisine TOKİ dikilecekse, bu fabrikaya talip olanlara söylüyorum. Bu fabrikayı yeniden çalışanlarına ve pancar üreticilerin iade edeceğiz. Buradan size söz veriyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile 1926 yılında kurulan ve özelleştirme kapsamına alınan 14 şeker fabrikası arasında bulunan Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesindeki Alpullu Şeker Fabrikası önünde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Akşener, fabrika müdürü Hakan Çelik'i ziyaret edip, tesisin son durumu hakkında bilgi aldı. Bu sırada sahneye çıkan Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu, alanda toplananlara bir konser verdi.

Platforma çıkarken şeker pancarı hediye edilen Akşener, üzerine Şeker-İş Sendikası'nın yeleğini giyerek konuşmasına başladı. Alpullu Şeker Fabrikası'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olduğunu ifade eden Akşener, 3 saat kimsenin alınmadığı bir görüşmeden sonra fabrikaların sonucunun ne olacağı belli olmayan şekilde özelleştirilme kararı alındığını söyledi. Fabrikaların satışına 'dur' demek için burada olduklarını belirten Akşener, şöyle dedi:

"Ve siz, Alpullu gibi huzurun, güvenliğin, üretimin merkezi olan bu ilçemizde nüfusunun son derece küçük olduğu bu ilçemizde, bu meydanı doldurarak, 10 binlerce, insan kadınıyla erkeğiyle, yaşlısı ve genci ile bir araya gelerek bu işe bir kere daha düşün demek için dur demek için geldiniz. Bizde sizin sesiniz olmak üzere, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına defalarca sorduğumuz soruyu yeniden sormak üzere bir araya geldik.Ümidiniz, umudununuz ama bu defa eliniz olmaya geldik. Biz özelleştirmeye karşı değiliz, biz peşkeşe karşıyız. Fabrikalarımızın arazilerinin kupon arazi gibi görünmesini karşıyız. Fabrikaların önce içini boşaltılıp, sadece şeker fabrikalarından bahsetmiyorum. Nereye gitti Tekel fabrikaları? Ne oldu Tekel fabrikalarına? Önce özelleştirme adıyla peşkeş çekildi sonra birer birer kapatıldı. Ne oldu tütüncüye? Adıyaman'da, dayak atılıyor. Tütüncüye ama şeker üreticisine, pancar çiftçisine, sokağa atılamaması için atmaya kalkan o elleri kırmak için buradayız. Milli ve yerli diyorlar kendilerine hadi oradan be. Cumhuriyet'in 16 yılda bu milletin kırk kanaat parasıyla Cumhuriyet tarihinin ortaya koyduğu, her fabrikayı sattınız, sattınız, savdınız. Yerine köprü yaptınız, parayla yapmadınız. Yaptınız köprüyü verdiniz yandaş müteahhidinize. Şimdi buraya toplanan bu insanların cebinden alıp ödüyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Telekom'u sattınız, bu millete en büyük kötülüğü ettiniz. Verdiniz yandaşlara, sonuçta Telekom'un içini boşattı herif gitti. Kredisini bir Türk bankasına verdirdiniz ve şu anda 2.5 milyar dolar, Türkiye'ye en büyük zararı vererek kaçtı gitti."

'YEMENİ MÜZESİ KURACAĞIM'

Akşener, pancar üreticisi kadınların kendisine verdiği ve boynuna taktığı tülbentleri göstererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar tülbent, bunlar çember, bunlar yemeni. Kadınlarımız diyor ki, Türkiye'de işler iyi gitmiyor. 'Meral Hanım seninleyiz, umudumuz senle, geleceğimiz ve çocuklarımız senle ve geçmişimizdeki en güzel olan çeyizlerimiz senle.' Bende yemin ediyorum, Allah'a yemin olsun ki,bu tülbentleri, bu yemenileri bana hediye eden kadınlarımızın tek tek isimlerine 'asla ihanet etmeyeceğim' Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı seçiliğimde bu yemenilerle müze kuracağım, müze kuracağım. Çünkü ben bilirim bu tülbentler bu yemeniler nasıl oyalanır bunlar nasıl yapılır ben bilirim. Her kadının her genç kızın çeyizinde vardır. Bugün 16 yaşında olan kızlarımızın da çeyizinde vardır. Bu tülbentler yaşadığı sürece bu yazmalar kızlarına bu oyalı yemenileri tülbentleri çeyiz sandığına koyduğu süre içerisinde Türkiye var olacak.Türk milleti var olacak, bizi kimse bölemeyecek. Bizi birbirimizin karşısına dikemeyecek."

'FABRİKALARI YENİLEMİYORLAR'

Akşener, pancar ve şeker için bugün Alpullu'da olduğunu belirterek, "Bugün pancar için şeker için buradayız. Telekom'u sattılar 2.5 milyar dolar Türkiye'ye zarar vererek kaçıldı gidildi. Şimdi şeker fabrikalarını satmaya kalkıştılar. Cargill istiyor bunlar yapıyor ama buraya gelip Amerika'ya Osmanlı tokadı atacaklarını söylüyorlar. E tabi tarihi fesliden öğrenirsen, dizilerden öğrenirsen sonucu böyle olur. Alpullu Şeker Fabrikası'nın Uşak Şeker Fabrikası'nın ve diğerlerinin önemi var ama buranın Uşağın önemi şu bu fabrikalar Cumhuriyetin vatandaşlardan borç alarak yaptığı ilk fabrikalar. Öyle enteresan ki bu borçlar vatandaştan toplanan özellikle Uşak'ta biraz da Alpullu da vatandaştan toplanan yumurtaların parası ile katkı yapılmış fabrikalar. O devrin insanların sözünü tutarmış sonra bu borçları Cumhuriyet tek tek gerisin geriye ödermiş. Dolayısıyla bu fabrikalar aynı zamanda milletin fabrikaları. Şimdi kardeşim devlet yönetmesin kabul. O zaman sendikalara yani işçisine pancar yetiştiricisine verin kooperatif yapsınlar bu fabrikalara alıp işletsinler biz buna varız. Bunun da takipçisi olacağız. Şöyle bir duman yapıyor bunlar. Bütün tekel fabrikalarda öyle yaptılar. Seka'da öyle yaptılar. Önce eskiyen makinelerin yerine makine almıyorlar. Emekliliği gelen işçilerin yerine işçi almıyorlar. Sonra o fabrikayı eskitiyorlar, arkasından bu fabrika zarar ediyor deyip yok pahasına satılıyor" dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı ile görüştüğünü anlatan Akşener, iktidarın şeker fabrikalarının zarar ettiğini kendisine söylediğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Ne kadar zarar ediyor? 76 milyon lira zarar ediyor. Peki Saray, 3 günlük masrafı nedir biliyor musunuz? Saray'ın 13 günlük masrafı bütün şeker fabrikalarının zararına denk. Adam 13 günde bu kadar parayı harcıyor. Buradan sesleniyorum; Sayın Erdoğan, 13 günde harcadığın parayla şeker fabrikalarının 1 yıllık zararını karşılayabiliyorsun. Hani sık sık diyorsun ya, dünya 5'ten büyüktür. Evet doğrudur, 2,5 milyon işçi pancar ekicisi 1'den büyüktür. Senden büyüktür. Bir yılda Saray'ın harcamaları eski parayla 1 katrilyon 650 trilyon lira. Bu ülkede 16 yılda sattın sattın, sattıklarının karşılığında bir fabrika yaptın mı kardeşim? Yapmadın. Ancak kapattın. Her şehirde bir üniversite açtın, her şehirde içinde öğrencisi olan ama hocası olmayan, eğitim olmayan okullar açtın. AVM'lere gidin bakın. 2 bin liraya, 1600 liraya 4 yıllık üniversite mezunları, oralarda iş bulup çalışabilirlerse çalışıyorlar. Bu gençleri açlığa mahkum ettin açlığa. Sanayici ise kaynakçı bulamıyor, sanayi tezgahını çalıştıracak insan bulamıyor. Sen bu gençlere yarının iş hayatında önemli görevler yapabilecek yollar açmak yerine gecekondu üniversiteler açtın. İçinde hocaları yok, öğrenciler zaman geçiriyor ve arkasından mezuniyetinde iş bulamıyor. O kadar öğretmen yetiştiren okul açtın ki, 800 bini geçti atanamayan öğretmen."

'BUNLAR TÜTÜN DİZMEYİ BİLMİYOR'

İktidarın şehirlere devasa binalar yaptığını söyleyen Akşener, "Yolda gelirken dikatinizi çekti mi bilemiyorum. Her bir şehirde her bir ilçede devasa binalar var. Adliye binaları, adliye sarayları yaptın. İçinde adalet yok adalet. Dolayısıyla diyorlar ki, pancar üretiminde pancar pahalıya mal oluyor. Peki mısır ithalat ettiğin Amerika Birleşik Devletleri çiftçisi nasıl mısırı ucuza mal ediyor. Çünkü Amerikan çiftçisi Türk parasıyla mazotu 1,5 liradan alıyor. Benim çiftçim ne kadara alıyor? 5.25 kuruş. Yatlardan pahalı mazotu çiftçi kullanırsa eğer elbette ki, pahalıya mal eder. İktidarımız da 5 yıl içerisinde Türkiye kendine yeten gıda üretimini sağlayacaktır. Eti Sırbistan'dan, Fransa'dan Güney Amerika'dan, buğdayı Rusya'dan, soğanı sarımsağa Çin'den, nohudu, mercimeği Kanada'dan ithal ediyorsun. Türkiye kendine yeter ülke olmaktan çıktı. İç Anadolu buğday ambarıydı bitti. Trakya, ayçiçeği, pancar, bitti. Buğday bitti, tütün bitti. Ama bunlar neden oluyor biliyorsunuz. Ailem tütüncü, bunlar tütün dizmeyi bilmiyor. İğne eline değdiğinde ah yapmayı bilmiyor. Kadranı eline bulaşmamış, tütün çapalamayı bilmiyor ve aşılamayı bilmiyor" dedi.

Hükümeti eleştiren Akşener, "Bizim iktidarımızda 5 sene içerisinde tekraren söylüyorum. Türkiye kendine yeter tarım ülkesi olacak. Sanayi tesisleri yeniden yapılacak. Üretime en büyük önem verilecek. Bunları kafası basmaz demeyin, bunların kafası paraya basıyor. Çiftlik Bank diye bir durum var. Sayın Erdoğan'ın arkadaşlarının çarpıldığı bir Tosuncuk var ya öyle bir tosun. Şimdi en önemli mesele o Tosun. Çiftlik Bank eşittir, Tosun. Tosun eşittir, Ak Parti. Dolayısıyla, bu gidişatta dur demek için buradayız. Bu gidişata yanlış olduğunu söylemek için buradayız. Diyelim ki sattılar. İlk seçimde iktidarız Allah'ın izniyle. Sizlerin teveccühü ile bu fabrikayı eğer yandaşa peşkeş çekip, arazisine TOKİ dikilecekse, bu fabrikaya talip olanlara söylüyorum. Bu fabrikayı yeniden çalışanlarına ve pancar üreticilerin iade edeceğiz. Buradan size söz veriyorum, modern teknikleri kullanıldığı, dünya ile rekabet edebilir bir üretim ve sanayiye Türkiye geçmezse, işsizliğin önüne geçemez. Gençlerimizin umutsuzluğunun önüne geçemez. Dolayısıyla bunları başaracak olan İYİ Parti'dir" dedi.

