Akşener: Neden vatandaşlarımız bu yükselişi hissedemiyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir.” sözlerine, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir.” dedi.

Erdoğan’ın söz konusu iddiasına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den yanıt geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erdoğan. Madem öyle, o zaman neden Tunceli’de, işsizler kahvehanesinde dinlediğimiz vatandaşlarımız bu yükselişi hissedemiyor? Anlattığınız masallar karın doyurmuyor. Kürsü şovları milletimize istihdam sağlamıyor.”

Akşener, paylaşımında “MilletBiziÇağırıyor” etiketini de kullandı.

“GEÇİNEMİYORUZ”

Öte yandan, Akşener’in paylaştığı videoda ise Tunceli’ye gerçekleştirdiği ziyarette bir vatandaş ile ettiği sohbetten kesintiler yer aldı.

Videoda, Akşener’e yaşadığı geçim sıkıntısını anlatan vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

“İşsizlik had safhada. İnşallah bu hükumet gider. Aldığımız maaşla geçinemiyoruz. Aldığımız 3.600, 3. 800. Yani bu 3.800’le biz ev kirası mı verelim, doğal gaz parası mı verelim? Her gün adam zam üstüe zam yapıyor. Doğal gazı, diyor; “Ben doğal gazı buldum.” Bir bakıyorsun; akşam zammı yapmış, sabah faaliyete geçiriyor. Hep insanları kandırmaca, hep insanları aldatmaca. Kanmasın, millet kanmasın. Bu durumda, yani psikolojimiz bozulmuş. Yani ne bileyim? Yani evde yatamıyoruz. Ya kafamızı bir adam akıllı yastığa koyamıyoruz. Düzenimiz bozuldu. Uyku sistemimiz bozuldu. “