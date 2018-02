Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (2)

'MİLLET TERAZİNİN YENİDEN DOĞRU TOPLAMASI İÇİN CAN VERDİ, GAZİ OLDU'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kocaeli il başkanlığının açılışına katıldı. Partililere seslenen Akşener, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomik olarak tercih ettiği model yüzünden çökmüştür. Eskisinden daha fakir, eskisinden daha az iş buluyorsunuz. Buna bağlı olarak çocuklarınızın eğitim düzeyi çöktü. Dün sınavlar düzgün yapıldığı için iyi kötü okullar kazanırken, o okullardan mezun olup iyi işler bulurken, bugün o çocuklarımızın o imkânı kalkmıştır. Önce soru çaldırdılar, o soruları birlikte çaldılar, kendi adamlarını yerleştirdiler, arkasından ellerini yıkadılar dediler ki, 'Allah'ım, milletim beni affet; ben aldatıldım'. Size sormak isterim. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nı iki problem beklemektedir: Bir; bu arkadaşı aldatanlar var. İki; bu arkadaşı muhtemelen aldatacaklar var. Şimdi o arkadaşı FETÖ'cüler aldattı. 'Ne istediniz de vermedik' dedi. Genel Başkanı da her Türkçe olimpiyatına gider hasretini belirtir, 'Hasretinden yandı gönlüm, gel hoca gel' derdi. Sonuç olarak aldandı. Bütün bu aldanmaların bedelini biz ödüyoruz, biz. Bedelini millet ödüyor. Askeriyeye kumpas kuruldu. 'Türk ordusu bir terör örgütü' tanımıyla mahkeme açıldı. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a giden yol açıldı. İkisinde de bu millet Tayyip Bey'in bozduğu terazinin o kantarı yeniden doğru toplaması için can verdi, gazi oldu. Bu devleti, bu millet sokaktan, köprüden toplayıp getirdi. Mesele yok. İnsanlar hata yapar. Bu hataların bedelini eğer millet ödüyorsa hata yapma lüksü ve hakkı yoktur. 2010'da bir Anayasa geçirdiler. Tamamen Anayasa Mahkemesi ve HSYK'yı ele geçirmek için. Bizatihi gittim, konuştum. 'Yapmayın, bu ülkeye büyük zarar vereceksiniz' dedim. Ne oldu; haklı çıktık. Söylemek istediğim şu: Muhalefete kulak vermiyorlar. Kulaklar kapalı, bizi hain, gayri milli, aklınıza gelecek en ağır suçlamalarla suçlayıp dediklerini yapıyorlar. Uyarılara cevap vermiyorlar, kulak asmıyorlar. Sonra da diyorlar ki 'Ben aldandım, aldatıldım; Allah'ım affet, milletim affet'. İyi de kardeşim sen ödemiyorsun bu bedeli, ödeyen bu gariban millet. Dolayısıyla bıkmadan usanmadan doğruları söylemeye, bunları uyarmaya devam edeceğiz. Çünkü her söylenen doğru çıkıyor."

'AÇILIM YAPTILAR, HATIRLAYIN'

Konuşmasında, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'na da değinen Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Afrin'de, Türk devletinin iki paralık olmuş itibarını korumak, kollamak ve Türkiye'yi düştüğü stratejik durumdan çıkarmak için kahraman Mehmetçiğimiz, kahraman ordumuz elinden geleni yapıyor. Allah hiçbirinin ayağına taş değdirmeden ülkelerine dönmeyi, geri gelmeyi nasip etsin. Başında bir şey söyledik. Şimdi dikleşmeden, dik duranlara söylüyorum: İYİ Parti iyilik hareketinin cesur insanları, yumurta küfesi sırtında olmayan insanlardır. O yüzden dimdik yürüyebiliyoruz. Dimdik, sırtımızda yumurta kırılır mı diye bir endişe taşımıyoruz. Bunlar dimdik yürüyemezler. Bunlar eğilip bükülerek yürürler. Çünkü sırtlarında envai çeşit çürük yumurtanın bulunduğu küfe var. Açılım yaptılar hatırlayın. 'Yapmayın, bu ülkenin insanlarını birbirlerinin karşısına dikmeyin' dedik. Abdullah Öcalan'ı bilge lider yaptılar. Seviyorlar bilge liderleri. Davullarla zurnalarla PKK kıyafetleri ile Türkiye'ye girilip çadır mahkemelerde mahkeme oldular. Öğrenciler aradılar beni, Türk bayrağı ve Atatürk resmi teröristler rahatsız olmasın diye çadır mahkemesinden fotoğraflar çıkartıldığını söyledi. Dönemin adalet bakanı soruşturma yaptı, bir şey bulamadı. O mahkemelerde hâkimlik ve savcılık yapanların hepsi FETÖ'cülükten tutuklu."

'TÜRKİYE'NİN KAVGAYA DEĞİL, HUZURA İHTİYACI VAR'

Türkiye'nin huzura ihtiyacı olduğunu ifade eden Akşener, "İzmit'in ve Türkiye'nin nasıl değiştiği, hangi nobran, hangi saygısız, hangi terbiyesiz bir dille yönetildiğin bu tavrın göstergesidir. Yuhlamayacaksınız, yuhlamayacaksınız. Biz saygısızlara, saygısızlıkla karşılık vermeyeceğiz. Biz terbiyesizliklere terbiyesizlikle cevap vermeyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin kavgaya değil, Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin birbirini sevmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

PANKARTLARIN İNDİRİLMESİNE TEPKİ

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, caddelerde asılı olan partisinin pankartlarının belediye ekiplerince indirilmesini de eleştirdi. Akşener, "İzmitli bir genel başkan İzmit'e ziyarete geldiğinde kendisine 'Kocaeli'nin abisi' denilen arkadaşın büyük bir terbiyesizlik yaparak benim çağrı pankartımı indirtmesi, İzmit'in ve Türkiye'nin nasıl değiştiğinin göstergesidir" dedi.

Akşener ardından partisinin il binası açılışını gerçekleştirdi.



FOTOĞRAFLI