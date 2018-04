Akşener: İYİ Parti, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir (2)

HALKA SESLENDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fethiye Beşkaza Meydanı'nda halka seslendi. Meydanı dolduran yaklaşık 6 bin kişi Akşener'e sevgi gösterisinde bulunup, 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganı attı. Akşener, daha sonra sahneye DP'den İYİ Parti'ye geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'yı çağırıp, parti rozetini taktı. Ardından Akşener'e Fethiyespor'un 82 numaralı forması hediye edildi. Akşener, partililerin uzattığı bir bebeği kucağına alıp sevdi.

Daha sonra kalabalığa seslenen Akşener, "Bu meydanı doldurmanın ne manaya geldiğini biliyorum. Kameraların çektiği çoluğun çocuğun, devlet memuru ya da taşeron yanında çalışanların, 'Acaba çocuklarımın başına bir şey gelir mi' diye tereddüt ettiği ya da devlet memurlarının tereddüt ettiği, esnafın, 'Acaba Maliye görevlisi gönderirler mi' diye tereddüt ettiği Türkiye'de, olağüanüstü halin var olduğu Türkiye'de, Fethiye'nin, İYİ Parti'nin Türkiye hareketinin cesur insanları, cesurlar hareketinin cesurları, buradasınız, bizimlesiniz. Bu meydana iradenizi koydunuz. Aynı 1950'de 1982'de olduğu gibi, demin başkanım söyledi, aynı 2002'de olduğu gibi biz geliyoruz. Biz başaracağız. Biz bu karabasan iktidarını sandıkta sizin iradenizle, sizin duruma vaziyet etmenizle sandıkta demokrasi kuralları içinde evlerine göndereceğiz. Şimdi bakın farkında değiller çok yoruldular. Torunları, çocukları, eşleri, dostları özledi. Bu aileleri birleştirmek lazım, 16 senedir yoruldular. Aynaya bakıp, kendilerini dev zannediyorlar, çeneleri düştü, konuştukça Türkiye batıyor. Onun için dinlenmek üzere bu arkadaşları evlerine göndereceğiz inşallah. Ben de size söz veriyorum" dedi.

Konuşması 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganıyla kesilmesi üzerine Akşener, "2,5 yıldır dolaşıyoruz. Böyle geldiğimiz yerlerde, Muğla'da 'Başbakan Meral' diye bağırdı arkadaşlar. 'Yapmayın üzülüyorlar' dedim. Bunun üzerine bağırmaya devam ettiler. İki başbakan değiştirdiler. Sizin iradenize güveniyorum. Şimdi de Cumhurbaşkanı değiştirecekler" diye konuştu.

'İDDİA EDİYORUM EN HAZIR PARTİ BİZİZ'

24 Haziran'da bir seçim kararı açıklandığına dikkati çeken Akşener, "Açıklayan AKP'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dile getiren kim, saray iktidarının küçük ortağı. Dün biz çok güldük. Bunların gerçekten korktuğunu biliyorduk. Şu gariban kadından ve arkadaşlarından ve sizlerden korktuğunu biliyordum. Ama abilerinin bu kadar korktuğundan haberim yoktu. Dün itibari ile bu abiler iki oldu. Şimdi bu 24 Haziran seçim meselesi bizim için önemli değil, biz buna hazırız. İddia ediyorum bugünün siyasi partileri içinde en hazır parti biziz" diye konuştu.

Ezan nedeniyle konuşmasına ara veren Akşener daha sonra kaldığı yerden devam edip, "İYİ Parti, hiçbir siyasi partinin devamı, kardeşi, yandaşı değildir. Kendine özgü, iradeli insanların, bu milletin mensuplarının kurduğu ve herkesi kucaklayan bir partidir. Sayın Erdoğan'ın 'Benden değilseniz karşımdanız' sözüne itiraz edenlerin kurduğu, Türkiye'nin çiftçisini, hayvancılığını bitirenler karşısında ses olmak isteyenlerin, çocukların umudunu elinden alanlara karşı ayağa kalkan annelerin, kadınların iradesiyle kurulmuş bir partidir. Bu nedenle bizi seçime sokmamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Buradan abidik gubidiklere alışmışlara, alengirli işlere alışmışlara sesleniyorum; ayağınız denk alın. İYİ Parti'nin seçimlere girmesiyle ilgili hiçbir şekil şartı eksik değildir. Dün geçerli olanları İYİ Parti için geçersiz demeye kalkarsanız, ben Meral Akşener isem o gök kubbeyi başınıza geçirmezsem namerdim. Dolayısıyla biz seçime gireceğiz" dedi.

'SANDIKLARI KORUYUN' ÇAĞRISI

Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizden bir ricam, arzum var. Sandıkları İYİ Partililer koruyacak ama siz de orada olacaksınız. Sandık hilesinin önüne geçeceksiniz. En büyük hile sandıkta yapılır. Kendisini çok derin Müslüman kabul eden Erdoğan'a akıl vermekle kendini meşhur etmeye çalışan bir zatın bugün bir beyanı var, 'Harp halidir, hile helaldir' diye. Ben de buradan sesleniyorum. Muhteremler, ben de sizler gibi köylü kızıyım. O zor şartlardan gelmiş biri olarak, kuzu otlatmış, keçi sağmış, ekin biçmiş, tütün dizmiş biri olarak diyorum ki sandıkları biz koruyacağız, milletimiz koruyacak. Ancak geçen seferki gibi YSK üzerinden bir şey yapmaya kalkarsanız bir kez daha söylüyorum, bütün bu acayip fetvaları size yediririm."

'İTTİFAKA ZORLAYAN NE?'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Akşener, "Sayın Erodoğan'a uzunca zamandır bir soru soruyordum, 'Seni bu ittifaka zorlayan nedir kardeşim' diye. Bir türlü cevap veremiyordu. Çekmecendeki anketleri açıkla diyordum. Dün açığa çıktı. Korku dağları beslemiş, korku dağları beklemiş, bezemiş. Çekmecedeki anketler o kadar kötü ki apar topar 24 Haziran'da siçime gidiyorlar. Biz buna hazırız" dedi.

Kalabalıktan birinin diplomasını soması üzerine ise Akşener, "Aranızda Rumelili var mı?' deyip, "Bakcez duruma. Diploma işine bakcez. Benim üniversite, master ve doktora diplomalarım var, yayınlayabilirim" diye karşılık verdi.

'İTTİFAK UZMANI' YAKIŞTIRMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İttifak uzmanı' yakıştırmasında bulunan İYİ Parti lideri Akşener, şöyle devam etti:

"Erdoğan önce PKK ile ittifak yaptı. Önce, 'Apo-İmralı-Kandil' derken oldu 'çözüm ittifakı.' Çözüm ittifakı adı altında yaptılar bir 'yıkım ittifakı. Bu yıkım ittifakı da saray ittifakının, çıkar ittifakının küçük ortağının tanımı. Ben onun yalancısıyım, demişti 'yıkım ittifakı.' İttifak uzmanı ya abi, döndü FETÖ'cülerle yaptı ittifakı. Bu ittifakta da her şeyi ile devleti paylaştılar. Sorular çalındı, gençlerin hayalleri, umutları çalındı. Fısss, tek kelime edilmedi. Şimdi FETÖ ile mücadele ediliyor. 17-25 Aralık'la 15 Temmuz'dan sonra mücadele ediliyor. Dikkat ederseniz, soru çalmalara ilişkin bir soru yok. Soru çalanlarla ilgili bir iş yok. Sorusu çalınmak suretiyle hakkını kaybeden gençlerle ilgili atılmış bir tek adım yok. Çünkü bunlar cürüm ortağı. Beraber çaldılar. Arkasından ittifak yıkıldı. Yeniden bir ittifak modeli çıktı adına 'Cumhur' dediler. Kardeşim şimdi nasıl oluyor bu cumhur ittifakı? Bir taraf, 'Yazıhanem kurtulsun, sandalyem kurtulsun, her şeye razıyım abi', diğeri '50 artı 1'e ihtiyaç var buyur abi.' Şimdi bu iki abi yan yana geldi. Bunlar da ortaya çıkar ittifakını kurdular. Bize göre bir problem yok. İsteyen, istediği ittifakı kursun. Bu arkadaşlar yerli ve milliymiş. İşte burada sorun var. Habur'dan Peşmerge kıyafeti ile geçerken, davul zurna ile karşılanırken 2010'da, hakimler Türk bayrağı ile Atatürk resmini çıkartırken,'Yaz kızım' denilen ortamda bunlar yerli ve milli oluyor biz hain öyle mi? Bak aynaya gör halini. Sonra Oslo'da rezil rüsva olan Türkiye ve bunlar yerli, milli, biz gayri milli. Bakın aynaya kimmiş yerli kimmiş milli kimmiş hain görün. Aynada gördüğünüz hain. Sonra tekrar Peşmergenin geçişi. Tam 29 Ekim'de davul zurna ile 2 gün. Lahmacun paralarını hepimiz ödedik. Bizim cebimizden çıktı parası. Sonra hendeklerin kazılması, valilere, emniyet müdürlerine, jandarmalara kafayı çevirin denilmesi ve Türkiye'nin geldiği durum."

Suriye'de durup dururken 'arıza' çıkartıldığını da söyleyen Akşener, "Şam Camisi'nde namaz kılmak isterken, Şam'ın Emevi Camisi'nin imamı kaçmış, Batman'da yaşıyor. İmamı da yerinden yurdundan ettiler, 'Arkasında namaz kılayım' derken. Ben şimdi çok dua ediyorum, Sayın Erdoğan, 'Meral kardeşim' diyecek diye. Allah korusun, bastığı yerde ot bitmiyor. O nedenle şimdi iki kardeş oldular. Allah mübarek etsin. Ama bizden uzak olsunlar. Şimdi döndürüp bize ittifak modelleri ortaya koydular. Biz ittifak yapıyoruz hem de çok büyük. Çiftçimizle ittifak yapıyoruz. Mazotu 5.5 liradan kullanan ABD'ye peşkeş çekilen çiftçimizle ittifak yapıyoruz. Biz çocuğuna her türlü fedakarlığı gösterip, okutup, iş bulamayan anne ve babalarla ittifak yapıyoruz.

ABD çiftçisi 1,5 liraya mazot kullanırken, çiftçimizin 5,5 liraya mazot kullanımını kabul etmediğimizi söyledik. Dünya 5'ten büyük ya! 2,5 milyon da Tayyip Bey'den büyük. Pancar ve şeker işçisi ile ittifak yapıyoruz. Pancar ekimini ortadan kaldırmaya çalışanların, şeker bazlı ürünü en fazla Türkiye'de kullandıranların, ABD çiftçisini zengin edip, sonra da 14 fabrikasını satma yoluna gidenlerin karşısında duranlar ve şeker fabrikası işçileri ile ittifak yapıyoruz. Biz isimleri tuhaf vakıflarda tacize uğrayan erkek, tecavüze uğrayan kız çocukları ve '6 yaşında kız çocuğu evlenebilir' diyen sapıklara karşı mağdurlarımızla ittifak yapıyoruz" dedi.

25 Haziran'da iki resmi anlatacağını söyleyen Akşener, "Birinde bir balkon konuşması hayal edin. 24 Haziran gecesi. Abus yüzlü bir abi. Yanında kriminal listesine girmiş bakanlar, yandaş müteahhitler. Damatlar var değil mi? Damatlar! Kaçak damatlar gelir mi? Bilmiyorum. Bin yaşında abiler. O milletin anasına söven müteahhitler ve böyle bir konuşma düşünün. Bunlar Karun oldular. Bunların hepsini çıkarın yanına. Bir başka balkon konuşması düşünün yanımda Behçet Başkan gibi belediye başkanları, aramızdan kadınlar, erkekler, gençler, çocuklarla bu ülkeyi yönetmeye hazır. Başkanın da dediği gibi 'Yepyeni, pırıl pırıl yeni yüzlerle' bu ülkeye hizmet etmeye ant etmiş, kadrolarıyla birleştirici, yan yana getirici, kutuplaşma yerine kardeşlik hukukunu önüne koyan bir dille, nezaketi, zarafeti önüne koyan, birbirine sövmenin prim yapmadığı bir Türkiye'yi hayal edenlerle yan yana gelmiş konuşma yapan bir cumhurbaşkanı. Başaracağız, kazanacağız. Dolasıyla 25 Haziran'da bu kabustan uyanacağız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Fethiye İlçe Teşkilatı binasının açılışına geçti.



Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), ()



FOTOĞRAFLI